«Потеряем очки»: Мостовой о матчах сборной России со Словакией и Словенией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против коллективов Словакии и Словении, которые пройдут в рамках отбора к ЧМ-2022. Мостовой считает, что сборная России в этих играх потеряет очки. Его слова приводит «Лента.ру».

По словам Мостового, национальная команда сейчас находится в непонятном состоянии. При этом у нас очень сильные соперники, чьи футболисты выступают во многих «добротных европейских клубах», говорит специалист.

Сборная Словакии понимает, что это последний шанс остаться в борьбе за путевку на чемпионат мира. Словения — тоже не подарок. Они прилично нас потрепали, когда был первый матч в Сочи. Я думаю, что наша команда потеряет очки в этих играх, — сказал Мостовой.

Говоря о футболистах, выбывших из сборной из-за различных повреждений, он отметил, что отсутствие Александра Головина - самая ощутимая потеря. Также есть проблемы флангах, считает бывший футболист.

В то же время говорить о том, что наша команда будет ослаблена из-за травм, не стоит. Это отговорки. Получается, что сборная Словакии вообще должна плакать и говорить, что у них маленькая страна, не из кого выбирать игроков, и кроме Марека Гамшика никого нет, — отметил Мостовой.

Сборная России сыграет со Словакией 8 октября в Казани. 11 октября команда Валерия Карпина проведет встречу со Словенией в Мариборе.