Многострадальный, вымученный чемпионат России по футболу завершился, а последний тур и вовсе превратился в формальность для большинства коллективов. Единственной интригой оставалась борьба за третье место, в которой честную победу одержал «Краснодар» Мурада Мусаева. Но вишенка на торте всё-таки осталась. Пришло время Кубка России, который состоится в субботу в Екатеринбурге. И только после этого абсолютно для всех наступит пусть и короткий, но отпуск. В финале встретятся «Зенит» и «Химки». Сумеет ли на эмоциональном подъёме команда из Московской области поднять над своей головой кубок, или мастерство футболистов-петербуржцев станет главным фактором победы «Зенита», рассказывает NEWS.ru.

Сомневаюсь, что для кого-то стало сенсацией появление в заключительном матче команды из Северной столицы, а вот подмосковный клуб точно смог всех удивить.

В полуфинале коллектив Сергея Семака вынес московский «Спартак» (2:1). Конечно, после финального свистка у многих остались вопросы относительно судейства и околофутбольных тем (ох уж эта майка, которую надел защитник «красно-белых» Андрей Ещенко). Действительно, оснований для негодования решениями арбитров было предостаточно, но после драки кулаками не машут. А игра, как говорится, забывается, счёт на табло будет вечен.

Но объективно по качеству футбола петербуржцы смотрелись более эффективно, особенно до паузы. Во втором тайме футболисты «Спартака» взяли инициативу в свои руки, но так и не смогли переломить ход встречи, не создав практически ничего: да, были и подачи, и стандарты, и подходы, но «выхлопа» не было.

А вот химчане просто побили «Урал» (3:1), даже несмотря на отсутствие игровой практики в течение четырёх с лишним месяцев. Отчасти команде Сергея Юрана просто повезло, или звезды так сошлись, неважно, но сам факт — два мяча были забиты после стандартных положений, что для соперника всегда является проблемой. «Урал» зачастую пропускает с угловых и штрафных. И после этого хозяева совсем поплыли, за что были наказаны третьим голом. Как бы «Урал» ни старался, исправить ситуацию не вышло.

В последние месяцы подмосковный коллектив являлся чуть ли не самой обсуждаемой командой. Уж слишком долго «Химки» думали, где продолжить своё выступление: то клуб якобы остаётся в Футбольной национальной лиге, то заявляет о своём честном праве играть в высшем дивизионе. Всё это, честно говоря, выглядело смешно и грустно одновременно. Генеральный директор «Химок» наконец объявил о решении воспользоваться правом выступить в чемпионате России, за что ему низкий поклон.

После такой новости есть приятное ощущение, что подмосковная команда точно должна выглядеть в финале Кубка не хуже соперника. И дело даже не в физической готовности. Очень часто команды выходят на поле абсолютно беспомощными на первый взгляд, но выигрывают именно за счёт эмоций. А их у подопечных Юрана хватает. Да и времени на отдых после «Урала» у ребят больше, в отличие от ближайшего соперника.

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Экс-тренер «Зенита» Анатолий Бышовец как раз придерживается противоположного мнения, что физическое состояние в связи с отсутствием игр скажется на клубе Юрана.

Объективно у «Зенита» шансы выше. Здесь есть ряд преимуществ, связанных с уровнем команды. Да и сами коллективы подходят к игре в различном состоянии: «Химки» провели всего один матч после длительной паузы, но цена встречи достаточно велика. Мы можем рассчитывать на то, что интрига и напряжённость будут высоки, — сказал Бышовец NEWS.ru.

По его мнению, есть определённые противоречия с тактикой и инициативой у «Зенита», а у «Химок» — с центральными нападающими. Для подмосковного клуба важным будет вопрос наигранных связей и игры на контратаках.

Иногда футболисты выигрывают за счёт эмоций, которых у «Химок» более чем предостаточно, но вопросы психологии никто не отменял. У многих игроков нет такого опыта, как у «Зенита». Но они точно сумеют навязать борьбу и создать проблемы для соперника, — заключил он.

«Зенит», слетав на последний тур в Ростов, поступил максимально мудро: терять клубу в чемпионате страны нечего, а вот поберечь силы лидеров перед Кубком надо: некоторые игроки остались в славном Петербурге. Сердар Азмун и Артём Дзюба сыграли только один тайм, а Далер Кузяев и вовсе провёл на поле немного больше 20 минут. Но даже длинная скамейка не помогла «Ростову» удержать преимущество, которое он реализовал в начале встречи. Петербуржцы в итоге всё равно одержали победу (2:1).

Очевидно, «сине-бело-голубые» так просто сдаваться не намерены. Да и какой-то сенсацией пока не сильно пахнет. Есть какая-то внутренняя уверенность, что Семак сумеет правильно мотивировать команду. Хотя, кажется, дополнительная мотивация не нужна — на кону не просто Кубок и возможный Суперкубок России, но и второй золотой дубль в истории коллектива. Но и надеяться на лёгкую победу «Зениту» нельзя. «Химки» всегда славились своей атакой, команда активно использует высокий прессинг и крайне быстро оказывается в чужой штрафной. А это значит, что она сумеет навязать борьбу и оказать давление на противника. Это может стать проблемой для «Зенита», который толком не знает соперника. И, вероятно, первую половину игры «сине-бело-голубые» будут присматриваться и действовать осторожно. А вот после перерыва подопечные Семака смогут найти слабые точки в игре подмосковного клуба.

Бывший голкипер «Зенита» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru не задумываясь назвал не просто фаворита, а самого победителя встречи. По его мнению, кубок достанется именно команде из Санкт-Петербурга.

Бесспорно, конечно, «Зенит» выиграет. Этот вопрос даже обсуждать не надо. По-моему, ни один специалист, ни один букмекер не поставит на «Химки», потому что по силе, организации, богатству клуба сегодня сильнее, чем «Зенит», у нас команд нет. Может, немного подтягивается «Краснодар». В «Спартаке» огромные проблемы с последними кадровыми переполохами. Поэтому, несомненно, «Зенит» выиграет очень крупно, — сказал Кавазашвили.

По его словам, для «Химок» само участие в финале является почётным достижением, особенно для Сергея Юрана.