Пошёл по рукам: как Роналду ударил фаната-подростка и угодил в скандал

Нынешний сезон — пожалуй самый сложный в карьере Криштиану Роналду. Вернувшийся в МЮ форвард не показывает привычного космического уровня игры и впервые за много лет останется без трофеев. К спортивным неудачам добавился конфликт с болельщиком-подростком, к которому Роналду проявил немотивированную агрессию. Рассказываем подробнее об инциденте.

Телефонное неправо

Инцидент произошёл 9 апреля после выездного матча «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона» в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра закончилась во многом сенсационным минимальным поражением «красных дьяволов». Всё-таки МЮ бьётся за попадание в Лигу чемпионов, а ливерпульцы сражаются за выживание и выглядят в этом сезоне просто отвратительно.

Роналду по понятным причинам уходил с поля вместе с партнёрами по команде в расстроенных чувствах, а на входе в здание стадиона болельщики «Эвертона» с трибун снимали звёздных футболистов на мобильные телефоны. Одним из операторов оказался 14-летний Джейк Хардинг, который поднёс свой смартфон слишком близко к португальцу. Отмахиваясь, Роналду ударил болельщика по руке, тот выронил телефон, который разбился. Возможно, футболист даже не видел, кого бьёт, но ситуация получилась очень неприятной. Тем более, «запотевшим забралом» случившееся точно не объяснить.

Крах идеалов

Очень быстро выяснилось, что пострадавший фанат — 14-летний Джейк Хардинг, который болеет за «Эвертон». Мать мальчика в интервью Liverppol Echo рассказала, что, несмотря на клубные пристрастия, её сын очень любит Криштиану Роналду и всегда мечтал увидеть его вживую.

Криштиану Роналду Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Женщина рассказала, что фанат не произнёс ни слова Роналду, а телефон оказался в опасной близости от португальца из-за того, что Харлдинг хотел снять рассечение на ноге португальца. В итоге мальчик пострадал сам: помимо разбитого телефона, он получил внушительный синяк от удара по руке.

Усугубляет ситуацию то, что Хардинг с детства страдает аутизмом и диспраксией (вид задержки развития, при котором у ребенка есть проблемы с координацией и выполнением сложных действий). По словам матери пострадавшего, случившееся отбило у него желание продолжать посещать стадион.

С надеждой на мир

Роналду очень быстро осознал масштаб произошедшего, поэтому оперативно высказался в соцсетях. Он признался в том, что не смог справиться с эмоциями, извинился за своё поведение и пригласил пострадавшего фаната на домашний матч «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», однако мать ребёнка это не устроило.

У Роналду было несколько часов над этим подумать. Он должен был узнать наши контактные данные, решить всё в частном порядке, потом рассказать, что поговорил с нами, сделать заявление. Тогда бы я была удовлетворена, — заявила женщина.

Она также отметила, что её сын больше не хочет встречаться с Роналду и, тем более, ехать для этого в Манчестер. Так что теперь португальцу придётся подумать над другими способами погасить конфликт.

«Манчестер Юнайтед» после расследования инцидента не стал наказывать своего футболиста, боссы манкунианцев остались вполне довольны извинениями игрока. Однако на этом проблемы для Роналду могут не закончиться: расследование случившегося начала полиция Ливерпуля. Сложно сказать, что может грозить Роналду, но ситуация, в любом случае, неприятная.

Криштиану Роналду Andy Rowland via imago-images.de/Global Look Press

С любовью к фанатам

До минувшего уик-энда у Роналду имел резко положительный имидж по части общения с фанатами. Португалец всегда славился человечным отношением к своим поклонникам и сделал множество красивых жестов. Например, в 2019 году, нападающий попросил водителя автобуса, перевозившего сборную Португалии, остановить транспортное средство после того, как увидел у дороги мальчика с плакатом. Ребенок просил Роналду обнять его, и португалец сделал это. Оказалось, что 11-летний Эдуардо страдает лейкемией.

Как минимум дважды Роналду красиво извинялся перед болельщиками на трибунах, в которых случайно попадал мячом, а однажды вышел на матч с выбритым на виске зигзагом (не путать с буквой Z). Так футболист хотел поддержать болельщика, которому лично собирал деньги на операцию. После хирургического вмешательства у фаната остался похожий шрам.

Так что ливерпульский конфликт Роналду не просто с болельщиком, а ещё и с ребёнком, шокировал даже тех, кто не очень любил португальца. Слишком уж сильно поведение игрока в этой ситуации идёт вразрез с нормой, к которой он сам всех приучил.