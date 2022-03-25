«Португальцы открыли бутылочку крепкого»: Мостовой о невыходе Италии на ЧМ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на сенсационное поражение национальной команды Италии от Северной Македонии со счётом 0:1 в полуфинале стыкового турнира отбора к ЧМ-2022. Мостовой считает, что невыход подопечных Роберто Манчини на ЧМ-2022 — это шок и полная катастрофа, сообщает «Чемпионат».

Для Италии это шок и полная катастрофа. Футбол — удивительная игра. Итальянцы были в три раза сильнее, но Македонии повезло, залетел удар. И задаёшься вопросом, а зачем вообще нужна красивая игра? Никто не скажет, что македонцы играли некрасиво. Они могут гордиться. Португальцы теперь открыли бутылочку крепкого, — заявил Мостовой.

В финале стыкового турнира отбора к ЧМ-2022 Северная Македония встретиться со сборной Португалии. Матч состоится 29 марта на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия).

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от международных турниров под своей эгидой. Таким образом, сборная России не смогла 24 марта сыграть с Польшей в полуфинале отбора к ЧМ-2022. Подопечные Чеслава Михневича вышли в финал стыковых матчей напрямую. 29 марта они сыграют со Швецией за право на выход в турнир в Катаре.