https://static.news.ru/photo/d0a59fb0-bf6b-11e9-a5f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: FCPorto/facebook.com

Руководство португальского клуба «Порту» собирается обратиться в суд из-за нарушений прав телеканалом «Матч ТВ». В эфире показали последние 10 минут встречи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту», хотя у канала не было на это прав.

Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде. Будем ли мы подавать иск? Вероятно, — приводит «Спорт-Экспресс» слова директора по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеша.

«Матч ТВ» не смог показать ответный поединок еврокубка, так как не смог договориться о сумме за права на трансляцию. Португальская сторона настаивает, что руководство телеканала должно было заплатить за сигнал за полтора часа до начала игры, но не сделало этого.

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