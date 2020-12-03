Полузащитник «Монако» Головин восстановился после травмы

https://static.news.ru/photo/e7a7d076-3570-11eb-83f0-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин Фото: Александр Головин/vk.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин полностью восстановился после травмы, следует из сообщения пресс-службы футбольного клуба.

Как сообщается, Головин уже приступил к тренировкам в общей группе команды. Соответствующее видео представлено в Twitter-аккаунте «Монако». Как видно на записи, Головин тренируется наравне с одноклубниками.

Александр Головин был травмирован 30 августа в ходе матча 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0).

В настоящее время «Монако» имеет 23 очка. По итогам 12 матчей клуб занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.