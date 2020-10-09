Полузащитник французского «Монпелье» получил российское гражданство

Французский футболист Дамьен Ле Таллек, выступающий на позиции полузащитника за клуб «Монпелье» из одноимённого города, заявил, что получил паспорт России.
Счастлив, что являюсь гражданином этой великой страны, — цитирует спортсмена РИА Новости.
Ле Таллек рассказал о начале процесса получения российского гражданства в декабре 2019 года. В интервью российским СМИ футболист говорил, что у него жена-россиянка, вместе с которой он купил дом в Москве. У сына полузащитника двойное гражданство РФ и Франции.
30-летний Ле Таллек изъявлял желание сыграть за сборную России на крупных турнирах. За французскую национальную команду футболист играл только на юношеском и молодёжном уровнях.
За «Монпелье» новоявленный россиянин играет с 2018 года. В составе команды с юга Франции он провёл 76 матчей, в которых забил пять голов и сделал две голевых передачи. С 2014 по 2015 год футболист выступал в России за саранскую «Мордовию». В РПЛ Ле Таллек провёл 44 игры и один раз отличился забитым мячом.
Как писал NEWS.ru, в трансфере Ле Таллека заинтересованы петербургский «Зенит» и московское «Динамо».
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