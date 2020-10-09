Полузащитник французского «Монпелье» получил российское гражданство

https://static.news.ru/photo/bff6357c-0a41-11eb-a334-fa163e074e61_660.jpg Дамьен Ле Таллек Фото: Panoramic/Global Look Press

Французский футболист Дамьен Ле Таллек, выступающий на позиции полузащитника за клуб «Монпелье» из одноимённого города, заявил, что получил паспорт России.

Счастлив, что являюсь гражданином этой великой страны, — цитирует спортсмена РИА Новости.

Ле Таллек рассказал о начале процесса получения российского гражданства в декабре 2019 года. В интервью российским СМИ футболист говорил, что у него жена-россиянка, вместе с которой он купил дом в Москве. У сына полузащитника двойное гражданство РФ и Франции.

30-летний Ле Таллек изъявлял желание сыграть за сборную России на крупных турнирах. За французскую национальную команду футболист играл только на юношеском и молодёжном уровнях.

За «Монпелье» новоявленный россиянин играет с 2018 года. В составе команды с юга Франции он провёл 76 матчей, в которых забил пять голов и сделал две голевых передачи. С 2014 по 2015 год футболист выступал в России за саранскую «Мордовию». В РПЛ Ле Таллек провёл 44 игры и один раз отличился забитым мячом.

Как писал NEWS.ru, в трансфере Ле Таллека заинтересованы петербургский «Зенит» и московское «Динамо».