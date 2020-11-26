Половине клубов Английской премьер-лиги разрешат вернуть на стадион фанатов

https://static.news.ru/photo/bd4b1f00-2ff2-11eb-bdd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jason Brown via www.imago-images.de/Global Look Press

В Великобритании смягчили связанные пандемией коронавируса ограничения для футбольных команд и разрешили половине клубов допустить болельщиков на игры чемпионата Англии.

При этом число болельщиков на стадионе должно быть меньше двух тысяч человек, пишет The Guardian.

Из 20 клубов АПЛ десять смогут впускать ограниченное число болельщиков. Среди них «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Саутгемптон», «Тоттенхем», «Вест Хэм», «Эвертон», «Брайтон», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

Для остальных десяти клубов запрет на допуск фанатов на трибуны домашних стадионов остаётся в силе. В этот список попали в том числе «Манчестер Юнайтед», «Вест Бромвич», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и другие.

При этом ни один из футбольных клубов высшего дивизиона чемпионата Англии не добился смягчения, позволяющего впускать на стадионы по четыре тысячи фанатов за игру.

Первой английской командой, которая во время пандемии сыграет перед живыми болельщиками, станет «Арсенал». На их стадионе 3 декабря пройдёт матч Лиги Европы с австрийским клубом «Рапид».

Тренер команды «Ньюкасл Юнайтед» Стив Брюс раскритиковал действующую систему ограничений.

Мы понимаем, как трудно сейчас всем вокруг, и это шаг в правильном направлении. Для маленьких клубов это очень важно. Но в Сент-Джеймсе (домашний стадион клуба. – NEWS.ru) что 2000, что 4000 болельщиков — разницы нет. Почему 2000 или 4000 человек, если мы можем безопасно допустить на стадион не менее 20 000 болельщиков? — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал, что стадион «Сан-Паоло», на котором проводит домашние матчи клуб «Наполи», переименуют в честь скончавшейся футбольной легенды Диего Марадоны.

Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В составе клуба он дважды стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также выиграл Кубок УЕФА.