Поклонитесь его величеству: как над BLM продолжают издеваться

На дворе уже октябрь 2021 года, но обсуждения вокруг движения Black Lives Matter, направленного на борьбу с расизмом, по-прежнему не теряют своей актуальности. В матче второго тура группового этапа Лиги Европы польская «Легия» мощно поиздевалась над игроками английского «Лестера», которые преклонили колено перед стартовым свистком. Ещё год назад любой недоброжелательный выпад в адрес BLM подвергался жёсткому осуждению. Сейчас — дерзкий перформанс поляков явно порадовал многих. Рассказываем, как антирасистское движение утратило свой шарм.

Дерзкая «Легия»

Польская «Легия», которая оказалась в группе С с такими командами, как «Наполи», «Лестер» и «Спартак», поначалу воспринималась многими несерьёзно. Но уже после двух туров Лиги Европы немало людей наверняка переменили своё мнение. Сначала бывшая команда Станислава Черчесова поиздевалась над... эмм... другой бывшей командой Станислава Черчесова (сложный каламбур). Затем неожиданно переиграла дома «Лестер». Впрочем, дерзко проявили себя не только футболисты, но и болельщики.

Лига Европы, Спартак - Легия PIOTR KUCZA via www.imago-images.de/Global Look Press

Перед стартовым свитском, в момент, когда англичане традиционно опустились на одно колено, болельщики польской команды вывесили баннер с подписью: «Преклони колено перед его величеством». На самом же баннере изобразили короля с эмблемой «Легии» на короне. Неплохой троллинг!

Европа отказывается от BLM

Но стоит отметить, что подобные настроения вокруг движения BLM бытуют уже давно. Особенно чётко это можно было проследить на чемпионате Европы по футболу, когда одна сборная за другой отказывались от привычного ритуала с преклонением колена.

Скажем больше: только 5 из 24 национальных команд в финальной стадии поддержало движение BLM на турнире. Этими сборными стали: Англия, Уэльс, Бельгия, Швейцария, Турция. К ним можно ещё добавить шотландцев. Они вроде как изначально решили, что не будут преклонять колено, но в игре с англичанами всё-таки поддержали соседей.

Общий посыл всех противников звучал одинаково: мы против расизма, но преклонение колена дело не спасает. Нужны более действенные методы. Впрочем, в этом потоке однообразных формулировок были и по-настоящему яркие аргументы.

Лига Европы, Легия – Лестер Сити Marcin Szymczyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Этому нет места на стадионах, спорт — это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Венгры преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед Родиной и когда просят руки своей возлюбленной, — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также он отметил, что преклонение колена было изобретено странами, владевшими рабами. Венгрия никогда этим не занималась, поэтому для них это движение не несёт никакого значения.

Свой путь

Россия обозначила свою позицию в отношении движения BLM задолго до старта чемпионата Европы по футболу. Более того, Россия вообще была одной из немногих стран, которая даже в самый кризисный период не поддалась панике и не последовала примеру большинства. А всё почему? Потому что у нас свой путь.

Конечно, тотальный игнор со стороны российских команд, сборной вызывал шквал критики. Вспомните, как англичане обрушились на игроков «Краснодара», отказавшихся преклонять колено в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, или как ругали постоянно Сергея Карасёва. Однако давление извне ни разу не поколебало настрой наших команд.

BLM головного мозга

Антиподом России в этой истории является Англия. Как-только BLM зародилось, англичане стали чуть ли не самыми ярыми сторонниками движения. Они выходили на тренировки и матчи в футболках с надписью Black Lives Matter, чуть ли не первыми стали преклонять колено и до сих пор, почти спустя полтора года, продолжают это делать на любом матче и на любом турнире.

Какая их мотивация? Какой месседж (говоря по-английски) они этим пытаются донести? На этот вопрос ответил Харри Кейн, форвард как раз «Тоттенхэма».

Люди спрашивают, должны ли мы продолжать это делать. Должны. За нами следят миллионы людей по всему миру. Конечно, люди, которые смотрят матчи премьер-лиги каждую неделю, видят одно и то же каждые выходные. Но если посмотреть на весь мир, то можно увидеть, что когда некоторые дети, которые смотрят футбол впервые в жизни, видят, как мы встаём на колено, то они спрашивают у родителей, почему мы это делаем. Это отличный шанс объяснить почему, а также донести до них свою точку зрения. Образование — это главное, что мы можем сделать, — приводит слова Кейна BBC.

При этом уже в самой Англии набралось немалое количество противников. Это и болельщики, которые освистывают игроков с трибун и пишут гневные комментарии в соцсетях, это и некоторые футбольные команды. Так, например, «Брентфорд», выступавший в прошлом сезоне в Чемпионшипе, стал первой командой в Англии, которая официально отказалась от преклонения колена. Произошло это в феврале нынешнего года.

В высшем дивизионе тоже нашлись свои оппозиционеры. Причём среди темнокожих. Ещё в прошлом сезоне полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха чётко обозначил свою позицию в вопросе коленопреклонения.

Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что мы важны? Почему я вообще должен носить футболку с надписью Black Lives Matter, чтобы доказывать, что наши жизни важны? Это всё просто унизительно! От меня постоянно ждут, что я поддержу BLM и буду говорить о расизме, чтобы потом сделать заголовок «Заха с нами». Просто так, для галочки, — эмоционально высказывался футболист.

Уилфрид Заха Phil Duncan via imago-images.de

В итоге Заха стал первым игроком Английской премьер-лиги, кто не опустился на одно колено перед матчем.

В период чемпионата Европы сборной Англии тоже досталось немало. Отказаться от пресловутого колена призывали даже представители власти. За несколько дней до старта турнира Старого Света ​депутат от консерваторов Брендан Кларк-Смит написал в Facebook большой пост о том, что коленопреклонение превратилось в формальность и перестало нести какую-либо ценность. Другой депутат от консерваторов, Ли Андерсон, вообще сказал, что будет бойкотировать матчи сборной из-за колена.

Но всё без толку. Англичане продолжили свой традиционный жест и на турнире и не отказались от него даже в новом сезоне.

Пока весь мир отказывается от пресловутого колена и старается (или не старается) найти более действенные методы борьбы с расизмом, англичане продолжают играть на публику. Жаль, что мозоли на коленях делу не помогают. Случаи расизма как возникали до движения BLM, так и продолжают возникать и по сей день. В мире спорта в том числе.