https://static.news.ru/photo/7a6f425a-71cb-11ea-afc2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что он думает о чемпионате Белоруссии, который до сих пор продолжает сезон, несмотря на пандемию коронавируса.
Меня поражает «Матч ТВ», который купил права на показ чемпионата Белоруссии. В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства — ничего нету, — цитирует Колоскова RT.
Ранее председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов объяснил, почему национальный чемпионат стартовал, несмотря на пандемию коронавируса, писал NEWS.ru.