Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что он думает о чемпионате Белоруссии, который до сих пор продолжает сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

Меня поражает «Матч ТВ», который купил права на показ чемпионата Белоруссии. В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства — ничего нету, — цитирует Колоскова RT.