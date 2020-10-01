Почему «Зенит» обязан выходить из группы ЛЧ

https://static.news.ru/photo/a02cd98c-0431-11eb-ad9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fczenit_en/twitter.com

В Женеве состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. В этом году это событие особенно уникально для России. В групповом этапе главного еврокубкового турнира принимает участие сразу три клуба — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Противостоять же им будут такие гранды, как «Бавария», «Атлетико» Мадрид, «Боруссия» Дортмунд и многие другие. NEWS.ru рассказывает о всех соперниках российских команд.

Группа F: «Зенит», «Боруссия» Дортмунд, «Лацио», «Брюгге»

«Боруссия» Дортмунд

Стоимость состава: € 593,75 млн

Сезон 2019/20: 2-е место в Бундеслиге

Главная звезда команды: Джейдон Санчо

Главный тренер: Люсьен Фавр

Встреча с дортмундской «Боруссией» должна навеять приятные воспоминания наставнику «Зенита» Сергею Семаку. Дело в том, в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2013/14 в 1/8 финала команды уже встречались друг с другом. И тогда в ответном противостоянии на поле «сине-бело-голубых» выводил как раз Сергей Богданович, который на тот момент являлся исполняющим обязанности главного тренера «Зенита». Хоть питерцы и одолели на выезде немецкий клуб со счётом 2:1, пройти в следующую стадию российской команде не удалось (немецкий клуб оказался сильнее по сумме двух встреч).

В прошлом лигочемпионском сезоне ПСЖ выбил дортмундскую «Боруссию» на стадии 1/8 финала, а во внутреннем чемпионате клуб занял традиционное второе место (за кем забита первая строчка в Германии вы знаете). Что же касается нового сезона, то перед его возобновлением команда потеряла одного из ключевых футболистов прошлого игрового отрезка защитника Ашрафа Хакими. Зато в немецком клубе сохранил прописку Джейдон Санчо. Он-то и будет (вместе с другим именитым молодым футболистом) тащить команду в этом сезоне. Старт на внутренней арене пока складывается не лучшим образом (одна победа и одно поражение), но это только начало сезона. Нет сомнений в том, что «Боруссия» ещё разгонится. Если не сама, то при помощи Эрлинга Холанда.

«Лацио»

Стоимость состава: € 342,08 млн

Сезон 2019/20: 4-е место в Серии А

Главная звезда команды: Чиро Иммобиле

Главный тренер: Симоне Индзаги

Минувший сезон выдался у итальянской команды весьма успешным. Клуб Симоне Индзаги начал прошлый год с победы над «Ювентусом» в Суперкубке Италии, а также пытался навязать борьбу Туринской команде походу сезона в Серии А. Бессменного чемпиона в итоге не удалось сдвинуть с первой строчки, но зато нападающий римской команды выиграл «Золотую бутсу Европы», опередив в этом показателе Роберта Левандовски. Правда, стоит сказать, что выступление на международной арене у команды совсем не задалось — «Лацио» не вышел из группы Лиги Европы.

Что ж, теперь у команды есть возможность реабилитироваться за ошибки прошлого. По крайней мере подбор игроков в лице Чиро Иммобиле, Сергея Милинкович-Савича и Луиса Альберто говорит о том, что все основания для того, чтобы снова не ударить в грязь лицом, у клуба есть. А там как пойдёт.

«Брюгге»

Стоимость состава: € 127,68 млн

Сезон 2019/20: 1-е место в чемпионате Бельгии

Главная звезда команды: Ханс Фанакен

Главный тренер: Филипп Клеман

Бельгийский «Брюгге», будучи лидером своего чемпионата, является в последние годы частым участником Лиги чемпионов (которая по традиции плавно перетекает в Лигу Европы). В прошлом сезоне, например, бельгийский чемпион чуть не лишил «Реал» Мадрид выхода из групповой стадии (это на случай если кто-то подумал, что «Брюгге» лёгкий соперник). В этом сезоне команда уже превела семь туров внутри собственного чемпионата, в котором проиграла только в двух встречах (остальные — победы). Неплохое начало для клуба, который более четырёх месяцев был без нормальной как тренировочной, так и соревновательной практики (чемпионат Бельгии был отменён досрочно).

Группа А: «Бавария», «Атлетико» Мадрид, РБ «Зальцбург»

«Бавария»

Стоимость состава: € 837,95 млн

Сезон 2019/20: 1-е место в Бундеслиге

Главная звезда команды: Роберт Левандовски

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

Тут всё предельно понятно. Мюнхенцы в прошлом году разнесли всех и вся в Европе, установив всевозможные рекорды на европейской арене (про выступления во внутреннем чемпионате даже говорить не нужно — всё и так ясно). Главными же героями в составе мюнхенской команды стали Роберт Левандовски и Серж Гнабри.

Станет ли для «Баварии» новый игровой отрезок таким же успешным, как и прежний — покажет время. Вряд ли по одному (хоть и крупному поражению) от «Хоффенхайма» можно делать однозначные выводы.

«Атлетико»

Стоимость состава: € 757,70 млн

Сезон 2019/20: 3-е место в Ла Лиге

Главная звезда команды: Жуао Феликс

Главный тренер: Диего Симеоне

«Атлетико», несмотря на третье место в Ла Лиге, в большей степени огорчил. Команду Диего Симеоне трясло походу всего сезона. Правда, в Лиге чемпионов испанцам удалось одолеть сильнейшую банду Юргена Клоппа. Впрочем, дальше 1/4 финала команда не смогла подвинуться. Возможно, получится на этот раз. К команде не так давно присоединился Луис Суарес и по стартовым играм видно, что уругваец настроен решительно в этом сезоне.

РБ «Зальцбург»

Стоимость состава: € 139,70 млн

Сезон 2019/20: 1-е место в чемпионате Австрии

Главная звезда команды: Доминик Собослаи

Главный тренер: Джейсси Марш

На первый взгляд может показаться, что это довольно слабый соперник, но вот вам несколько фактов, чтобы больше не думать таким образом. Нынешний тренер «Зальцбурга» в прошлом сезоне работал ассистентом Юлиана Нагельсманна в «Лейпциге», а ныне выступающий в «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд попал в немецкий клуб именно из этой команды. В нынешнем сезоне с тремя победами австрийцы идут на первом месте.

Группа Е: «Севилья», «Челси», «Краснодар», «Ренн»

«Севилья»

Стоимость состава: € 350,30 млн.

Сезон 2019/20: 4-е место в Ла Лиге

Главная звезда команды: Лукас Окампос

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Все изменения, которые произошли с командой перед стартом предыдущего (на роль главного тренера пришёл Хулен Лопетеги, а также значительно обновился состав), пошли команде только на пользу. В итоге она закончила сезон на четвёртом лигочемпионском месте, а также победила в своём любимом турнире — Лиге Европы. «Севилья» провела несколько точечных усилений (к команде в том числе примкнул Иван Ракитич), которые в будущем должны помочь команде выступить не хуже, чем в прошедшем игровом отрезке. На старте сезона в Ла Лиге в активе команды две победы. Положительным моментом для «Краснодара» является то, что он знаком с данным соперником по выступлениям в Лиге Европы. Возможно, это как-то облегчит жизнь «быкам».

«Челси»

Стоимость состава: € 903,28 млн

Сезон 2019/20: 4-е место в АПЛ

Главная звезда команды: Кай Хаверц

Главный тренер: Фрэнк Лэмпард

Молодой состав Фрэнки Лэмпарда ещё в прошлом сезоне показал, что готов решать серьёзные проблемы. Однако в этом сезоне ожидается, что «синие» выйдут на принципиально новый уровень. Ещё бы — за лето команда Фрэнки пополнилась главными молодыми (и не очень) звёздочками Европы. К клубу присоединились Тимо Вернер, Кай Хаверц, Тьяго Сильва, а ещё Хаким Зиеш, которого команда подписала ещё зимой. Пока (если брать в счёт три сыгранных матча в новом сезоне) дела у «Челси» складываются не лучшим образом, но что-то подсказывает, что это только временные трудности. С таким убойным составом «Челси» ещё проявит себя как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

«Ренн»

Стоимость состава: € 184,95 млн.

Сезон 2019/20: 3-е место в Лиге 1

Главная звезда команды: Эдуарду Камавинга

Главный тренер: Жюльен Стефан

Бесспорно, «Ренн» преподнёс многим сюрприз в прошлом сезоне. Команда закончила внутренний чемпионат на третьей строчке и вышла впервые в истории напрямую в Лигу чемпионов. Одной из главных звёздочек прошлого сезона стал Эдуарду Камавинга, на которого, кстати, всё лето охотился «Реал» Мадрид. В нынешнем сезоне команда не сдаёт позиции — после пяти туров идёт на первой строчке с одной ничьёй и четырьмя победами в активе. Настрой на сезон у французов максимально серьёзный.