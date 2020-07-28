NEWS.ru, отталкиваясь от самых свежих примеров столичного «Спартака», готового «прирасти» в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Уфой» и подмосковными «Химками», а также самарских «Крыльев Советов», взявших «под крыло» московское «Чертаново», вспоминает другие случаи «взаимовыгодного сотрудничества» футбольных клубов в нашей стране и приходит к выводу, что с подобными проявлениями дипломатии на поле и за его пределами следует покончить раз и навсегда.

В чём «Спартак» догнал «Зенит»

Для начала более подробно поясним суть проблемы. После того как на посту генерального менеджера «Спартака» Шамиль Газизов сменил незадачливого Томаса Цорна, сразу пошли разговоры о том, что «красно-белым» гарантирована максимальная лояльность в вопросах приобретения мало-мальски пригодных игроков из ФК «Уфа». Поскольку Газизов ранее работал в аналогичной руководящей должности именно в клубе из башкирской столицы. Центральные защитники Джемал Табидзе и Йонуц Неделчару, опорный хавбек Даниил Фомин, перспективный атакующий полузащитник Остон Урунов — список потенциальных новичков «Спартака» мгновенно запестрел фамилиями самых заметных футболистов «Уфы».

Многие эксперты, конечно, пошутили на эту тему, что владелец «красно-белого» клуба Леонид Федун при активном содействии Газизова начал кампанию по превращению столичной команды в «Уфу-2», но на самом деле всё обстоит гораздо серьёзнее. И печальнее. Потому что с приходом нового гендиректора «Спартак» обрёл своеобразный фарм-клуб, который не только будет служить источником кадровой подпитки или, наоборот, пунктом «ссылки» игроков в аренду, но и станет прилежным поставщиком очков в чемпионате РПЛ, гарантируя «головному предприятию» две победы — дома и в гостях.

Леонид Федун и Шамиль Газизов FC Spartak Moscow, ФК

Впрочем, одной «Уфой» московский клуб, возможно, не ограничится. Едва стало известно, что «Химки» после долгих колебаний всё-таки решились сделать шаг наверх из Футбольной национальной лиги (ФНЛ), тут же подоспела информация, что наставник подмосковной команды Сергей Юран не прочь усилить состав несколькими спартаковцами, не имеющими серьёзной игровой практики и постоянно путешествующими по арендам. Речь идёт о Георгии Мелкадзе, Александре Ташаеве, Артёме Тимофееве, Максиме Глушенкове, Александре Ломовицком и Резиуане Мирзове.

Юран известен как жёсткий и принципиальный специалист, и, вполне вероятно, при нём «Химки» не станут «ложиться» в чемпионате РПЛ под «Спартак», безропотно отдавая шесть очков. Однако «красно-белые» наверняка в условиях аренды перечисленных футболистов укажут опцию, запрещающую всем им участвовать в матчах против «красно-белых». И тогда победить «младшего брата» в его ослабленной версии будет значительно проще, чем другим клубам — справиться с полноценным составом химчан.

Но вы глубоко заблуждаетесь, если полагаете, что коварный Леонид Федун первым изобрёл эту схему со «сбором податей» с «подшефных» клубов. Не далее как в только что завершившемся сезоне на этой ниве успешно собирал урожай петербургский «Зенит». Чемпиону страны заранее были гарантированы 12 очков в качестве «гуманитарной помощи» от «Оренбурга» и «Сочи».

Клуб с Южного Урала, напомним, заходил в премьер-лигу под именем «Газовик», но на пороге возникла неувязка: регламент не позволяет участвовать в турнире двум командам, имеющим одного и того же владельца (в данном случае речь идёт о компании «Газпром»). Проблему решили простой сменой вывески — «газовики» стали «горожанами», но начинка осталась прежней: обе команды кормились на одной «горелке», и приоритет во всех вопросах всегда получал «большой брат».

Футбольный клуб «Сочи»/vk.com

С «Сочи» схема была чуть посложнее. Формально «курортники» напрямую к «Газпрому» отношения не имеют, но поскольку их владельцем является Борис Ротенберг, все остальные вопросы, понятное дело, отпадают сами собой.

Ещё раньше были ЦСКА с «Аланией» и «украинская империя» в союзные времена

Давайте теперь заглянем в турнирную таблицу чемпионата-2019/20. «Зенит», безусловно, объективно превосходил и сочинцев, и тем более оказавшихся на последнем месте оренбуржцев, но свою дюжину очков «сине-бело-голубые» получили, как с куста. Ребята с Черноморского побережья (вспомните, кстати, какой десант с берегов Невы высадился туда прошлым летом и осенью) для порядка изобразили сопротивление, даже повели в счёте в недавнем поединке на «Газпром Арене», но в итоге всё закончилось так, как и должно было.

Впрочем, и «Зенит» не может считать себя обладателем патента на данное ноу-хау с неофициальными фарм-клубами. Потому что полтора десятка лет назад столичные «армейцы», возглавляемые в ту пору Валерием Газзаевым, тоже имели в премьер-лиге постоянного «делового партнёра» в лице владикавказской «Алании». Однажды клуб с малой родины Валерия Георгиевича даже оказался с ЦСКА в финале Кубка России, ну и сами понимаете, чем эта встреча «родственников» закончилась.

Позже флагман североосетинского футбола, правда, вылетел из премьер-лиги, погряз в долгах и финансовых скандалах и, в конце концов, прекратил своё существование. А сейчас благополучно возродился, списав за давностью лет и посредством смены юридического лица все обязательства по выплате задолженностей перед футболистами, тренерами и персоналом. И уже получил от Российского футбольного союза (РФС) своеобразную wild card для участия в первенстве ФНЛ в сезоне-2020/21, хотя единственная путёвка на повышение из зоны «Юг» третьего по рангу дивизиона по спортивному принципу уже досталась астраханской команде «Волгарь».

Впрочем, не будем углубляться в дебри с тёмными делишками вокруг банкротств футбольных клубов с последующим их возрождением под теми же брендами, но уже «очистившимися» от финансовых скандалов — это тема для отдельного разговора.

«Динамо» (Киев). 1975 Nationaal Archief, Den Haag/CC0/wikipedia.org

Пока же констатируем факт, что не менее дурно пахнущая тема «футбольного сетевого маркетинга» корнями уходит в советские времена. В союзном чемпионате конца 70-х — начала 80-х годов прошлого столетия у могущественного киевского «Динамо» была целая империя «подчинённых» клубов, которая по своим масштабам даже и не снилась нынешнему гегемону отечественного футбола «Зениту». Тогда вклад в чемпионство команды Валерия Лобановского вносили практически все украинские клубы, игравшие в высшей лиге: днепропетровский «Днепр», донецкий «Шахтёр», одесский «Черноморец», симферопольская «Таврия», ворошиловградская (ныне называлась бы луганской) «Заря», запорожский «Металлург»... Пусть играли в элите не все сразу и в разных сочетаниях, но весьма существенные вклады в копилку киевлян всё равно обеспечивали.

Динамовцы из украинской столицы, впрочем, совсем уж не наглели и старались придерживаться установленных чемпионских нормативов: победа дома (тогда она стоила два очка, а не три, как нынче) и ничья на выезде. Так что и «младшим братьям» тоже кое-что перепадало с барского стола — в отличие от нынешних зенитовских «дочек».

Зараза поползла в ФНЛ: прощай, «Чертаново»?

Возвращаясь в день сегодняшний, можно было бы криво усмехнуться, зафиксировав забавный факт: с вылетом из РПЛ «Оренбурга» питерский гегемон, возможно, будет уступать своему главному идеологическому противнику — «Спартаку» — по количеству «фарм-клубов». Если, конечно, у «красно-белых» срастётся сотрудничество с «Химками». Но это было бы смешно, когда бы не было так грустно...

Сергей Булкин/NEWS.ru

И вот уж совсем свежий пример: «зараза» начала распространяться и на первый дивизион. Вылетевшие в ФНЛ «Крылья Советов» в срочном порядке перетаскивают к себе главного тренера ФК «Чертаново» Игоря Осинькина (об этом уже официально объявлено на сайте столичного клуба) и, возможно, нескольких ведущих игроков «чертей». Таким образом, самарцы становятся одним из явных фаворитов предстоящего сезона и кандидатом номер один на быстрое возвращение в РПЛ, а чертановцам остаётся смириться с ролью дойной коровы для волжского «хозяина» и тихо сожалеть об упущенном шансе пробиться в элиту российского футбола.

Напомним, что в прерванном пандемией сезоне московский клуб, в котором играют исключительно молодые воспитанники собственной футбольной академии, при весьма скромном бюджете шёл в группе лидеров, имея поровну очков с «Химками». И когда первенство ФНЛ было решено завершить без доигрывания оставшихся туров, «Чертаново» осталось без путёвки в премьер-лигу лишь по дополнительным показателям, которые оказались лучше у команды Сергея Юрана.

Резюмируя всё выше сказанное, зададимся риторическим вопросом: может ли считаться здоровым и по-настоящему конкурентным футбольный чемпионат, в котором наличие так называемых «подпольных» фарм-клубов заранее фиксирует некоторые результаты и создаёт неравные условия для его участников? И стоит ли пенять на скудость молодых футбольных талантов в России, если мы собственными руками гробим такие перспективные и многообещающие проекты, как «Чертаново»?

FC Spartak Moscow, ФК

Стоит напомнить, что у того же «Спартака» и «Краснодара» в ФНЛ есть вполне официальные вторые команды, составленные по большей части из молодых воспитанников собственных академий, а у «Зенита» имеется такая же команда в дивизионе рангом ниже. Вот это и есть нормальная вертикаль, помогающая сделать более эффективной работу каждого топ-клуба в любой футбольной лиге Европы и мира.

А все эти подковёрные игры с «взаимозачётами» по набранным очкам и массовыми кадровыми миграциями по «дочерним» командам, выступающим в той же лиге, что и «папаша», только разрушают наш и без того колченогий и по большому счёту убогий футбол.