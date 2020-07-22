Шесть футболистов «Спартака» могут перейти в аренду в «Химки»

https://static.news.ru/photo/b41df3ec-cc30-11ea-8a2a-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мелкадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды. Речь идёт об Артёме Тимофееве, Георгии Мелкадзе, Максиме Глушенкове, Резиуане Мирзове, Александре Ташаеве и Александре Ломовицком.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Из всех перечисленных футболистов только Мирзов сейчас выступает за «Спартак». Остальные играют на правах аренды за другие клубы: Тимофеев и Глушенко — за самарские «Крылья Советов», Мелкадзе — за «Тамбов», Ташаев — за казанский «Рубин», Ломовицкий — за тульский «Арсенал».

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что «Химки» будут выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футбольный клуб завершил сезон в ФНЛ на втором месте, получив право выступать в РПЛ. Однако ранее появилась информация, что клуб может отказаться от лиги из-за нехватки финансирования. Он живёт на бюджетные деньги. При этом главный тренер команды Сергей Юран сообщения о неучастии в лиге опровергал. А сегодня, 22 июля, он получил подтверждающий звонок от министра спорта Подмосковья. При этом ещё весной Терюшков говорил, что «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут спонсора до конца мая, писал NEWS.ru.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает девятое место. Команда набрала в 29 матчах 36 очков и лишилась шансов выступить в еврокубках. В заключительном туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Рубином» вечером 22 июля в Казани.