Газизов рассказал, почему принял предложение «Спартака»

https://static.news.ru/photo/9c9357ca-c1cd-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал своё назначение.

Понимаю, это очень большой вызов. Большая ответственность. У меня было время подумать и принять решение. После нескольких встреч с Федуном я всё понял, понял, какие будут полномочия и задачи. Уверен, всё будет хорошо, — цитирует Газизова «Чемпионат».

Бывший гендиректор «Уфы» подчеркнул, что не бросает команду. Он уверен в менеджменте уфимского клуба, который с ним вместе работал, а долю в клубе Газизов передал другому человеку.

Как писал NEWS.ru, новым генеральным директором футбольного клуба «Спартак» стал Шамиль Газизов. Он занимал аналогичную должность в «Уфе». Контракт с Цорном расторгли 7 июля 2020 года. Причины такого решения неизвестны. Леонид Федун рассматривал возможность изменить его полномочия и перевести на должность спортивного директора. При этом в «Спартак» придёт человек, который будет контролировать новую бизнес-модель клуба.

33-летний Цорн был назначен генеральным директором «Спартака» в мае 2019 года. Совет директоров клуба в апреле прошлого года удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора клуба Сергея Родионова об освобождении от должностей по окончании нынешнего сезона.