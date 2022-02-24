Нули на чёрном фоне: «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» и покинул Европу

На фоне тревожных новостей о боевых действиях на Украине спорт и футбол в частности отошли на второй план, однако в Испании, возможно, произошло историческое событие. «Зенит» провёл ответный матч 1/16 финала против «Бетиса», который завершился со счётом 0:0 и вывел севильский клуб в следующую стадию. Существует вероятность, что в ближайшее время мы можем не увидеть российских команд в еврокубках.

Севильский барьер

«Зениту» изначально достался очень сложный соперник. «Бетис» сейчас находится в самой сумасшедшей форме за последние лет 20 и уничтожает соперников в чемпионате Испании. Команда занимает аж третье место в турнирной таблице и опережает «Барселону» с мадридским «Атлетико». «Зенит» тоже выступает в РПЛ успешно и лидирует в чемпионате, вот только игровой практики у петербуржцев из-за паузы в сезоне в последнее время было гораздо меньше.

Первый матч в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые провели очень прилично. Хозяевам удалось забить два мяча и на определённых отрезках встречи переигрывать соперника, демонстрируя красивый атакующий футбол. Однако судьбу матча решили индивидуальное мастерство футболистов «Бетиса», а также вратарские ошибки и слабая игра «Зенита» в обороне. В итоге испанцы забили на один мяч больше, выиграли со счётом 3:2 и создали себе комфортный задел перед домашним матчем.

Сдержанный оптимизм

«Зенит» выставил на матч суператакующий состав, на поле в нападении одновременно появились и Артем Дзюба, и Малком, и дорогостоящий новичок Юри Альберто. С первых минут это дало плоды: петербургский клуб завладел инициативой и совершил несколько хороших подходов к воротам соперника. На седьмой минуте после подачи углового мяч заметался по штрафной «Бетиса», но нанести решающий удар никто из игроков «Зенита» не смог.

Отдельное внимание российских болельщиков привлекал юный голкипер «Зенита» Даниил Одоевский. Сергей Семак решил поставить его с первых минут вместо провалившего прошлый матч Михаила Кержакова, и в первом тайме вратарь со своей работой справлялся. Прежде всего, это выражалось в уверенной игре на выходах.

«Зенит» же в атаке выглядел очень прилично и на 30-й минуте имел самую реальную возможность открыть счёт. Даниил Круговой сделал шикарный прострел, но ни Дзюбе, ни Альберто не удалось переправить мяч в ворота. До конца первого тайма петербургский клуб предпринял ещё несколько неплохих попыток вскрыть оборону «Бетиса». Но клуб из Севильи устоял. На табло остались нули, которые устраивали испанцев.

Испанская сушка

Второй тайм «Зенит» начал с гола, который, к сожалению, был тут же отменён. Вендел блестящим пасом нашёл Алексея Сутромина, который отдал пас на пустые ворота Альберто. Бразилец не промахнулся, но полузащитник сборной России перед решающей передачей забрался в небольшой офсайд. «Бетис» через несколько минут огрызнулся: после розыгрыша углового Гвидо Родригес угодил в штангу. Появилось ощущение, что во втором тайме игра пойдёт гораздо веселее.

«Бетис» взял мяч под контроль и начал атаковать гораздо активнее, чем в первом тайме. Видимо, севильцы всё же решили не испытывать судьбу и снять вопросы о победителе противостояния, не дожидаясь того момента, когда «Зенит» создаст им проблемы.

Российский клуб же достаточно организованно оборонялся и искал шансы в контратаках. С учётом неидеальной игры «Бетиса» в обороне этот план вполне имел право на жизнь. На 64-й минуте Сутромин уже без всякого офсайда ворвался в штрафную соперника, но на этот раз никому из зенитовцев не удалось замкнуть его прострел.

На 72-й минуте у «Зенита» появился прекрасный шансы открыть счёт. Практически на линии штрафной был сбит Вендел, к мячу подошел Малком. Бразилец очень сосредоточенно готовился к исполнению стандартного положения, после чего бесхитростно засадил мячом в стенку. Отличная возможность была аннулирована.

В оставшееся время встречи «Зенит» предпринимал отчаянные попытки отыграться, и в добавленное время одна из них увенчалась успехом. Дмитрий Чистяков расстрелял ворота головой с близкого расстояния, но за полсекунды до этого Александр Ерохин наступил на ногу защитнику. От бдительных арбитров на VAR этот эпизод не ушёл. Гол был отменён.

Испанцы не без труда довели встречу до победного для себя ничейного результата и прошли в следующую стадию. Петербуржцам же сильно расстраиваться не стоит: 25 февраля УЕФА рассмотрит возможность исключения российских клубов из еврокубков. Победить классного соперника и всё равно остаться без 1/8 финала Лиги Европы было бы вдвойне обиднее.