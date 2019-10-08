https://static.news.ru/photo/7a1dc050-e9d7-11e9-87a9-fa163e074e61_660.jpg Мишель Платини Фото: Patrik Ã–Sterberg/Tt/Global Look Press

Дисквалификация бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини закончилась 8 октября, теперь он может вернуться к футбольной деятельности.

У меня есть идея, но сегодня трудно говорить. Я уверен, что ФИФА сделает всё, чтобы я не смог вернуться, — сказал Платини в интервью AP .

ФИФА может потребовать от Платини выплатить штраф в размере 60 тысяч швейцарских франков, если он решит вернуться на руководящую должность.

Платини занимал пост президента УЕФА с 2007 по 2015 год.

В 2015 году было открыто уголовное дело против главы ФИФА Йозефа Блаттера в связи с незаконными переводами средств в размере двух миллионов швейцарских франков (1,8 млн евро). Эти деньги были направлены Платини. Оба были отстранены от футбола на восемь лет, позже данный срок был сокращён до четырёх.

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