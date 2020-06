Всего тестирование прошли 1 200 человек, сообщает пресс-служба чемпионата Англии по футболу.

Один случай заражения коронавирусом выявлен у футболиста «Норвич Сити». Пресс-служба клуба отмечает, что игрок будет изолирован, а через семь дней сдаст ещё один тест.

Norwich City can confirm that one of its players has returned a positive test result following the recent round of COVID-19 testing



In line with the Premier League’s protocols, the player will now self-isolate for a period of seven days before being tested again at a later date