https://static.news.ru/photo/3df1cfb2-bcce-11e9-b06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FC Mariupol/facebook.com

Перед матчем третьего тура Украинской футбольной премьер-лиги (УФПЛ), который состоялся 11 августа во Львове на стадионе «Украина» между командами «Карпаты» и «Мариуполь», включили трек Тимати и DJ Smash Moscow Never Sleeps, в котором повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».

Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти тех, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно, — написал исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в Facebook.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Защитник футбольного клуба «Краковия», украинец Алексей Дитятьев заявил, что не понимает людей, которые едут играть в Россию, ранее писал News.ru.