Перед матчем третьего тура Украинской футбольной премьер-лиги (УФПЛ), который состоялся 11 августа во Львове на стадионе «Украина» между командами «Карпаты» и «Мариуполь», включили трек Тимати и DJ Smash Moscow Never Sleeps, в котором повторяется фраза «Я люблю тебя, Москва».
Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти тех, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно, — написал исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин в Facebook.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Защитник футбольного клуба «Краковия», украинец Алексей Дитятьев заявил, что не понимает людей, которые едут играть в Россию, ранее писал News.ru.