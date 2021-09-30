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Футбол

Пеле выписали из больницы и назначили химиотерапию

01:01, 01 октября 2021
Пеле выписали из больницы и назначили химиотерапию Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы. Теперь легендарному бразильцу предстоит пройти курс химиотерапии. Об этом сообщает портал G1.

По данным СМИ, 80-летний Пеле был выписан из больницы 30 сентября. Ранее его госпитализировали в клинику Альберта Эйнштейна в южной зоне Сан-Паулу после операции по удалению опухоли в толстой кишке, проведённой 4 сентября.

Пеле госпитализировали 31 августа для планового обследования, в результате которого у футболиста обнаружилась опухоль. 10 сентября стало известно, что Пеле остаётся в палате интенсивной терапии после перенесённой операции, но он идёт на поправку.

14 сентября Пеле перевели в общую палату, однако через три он вернулся в интенсивную терапию по причине затруднённого дыхания.

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