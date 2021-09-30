Пеле выписали из больницы и назначили химиотерапию

Трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы. Теперь легендарному бразильцу предстоит пройти курс химиотерапии. Об этом сообщает портал G1.
По данным СМИ, 80-летний Пеле был
Пеле госпитализировали 31 августа для планового обследования, в результате которого у футболиста обнаружилась опухоль. 10 сентября стало известно, что Пеле остаётся в палате интенсивной терапии после перенесённой операции, но он идёт на поправку.
14 сентября Пеле перевели в общую палату, однако через три он вернулся в интенсивную терапию по причине затруднённого дыхания.