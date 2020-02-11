https://static.news.ru/photo/d36ac79e-4c9b-11ea-8bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: yangyuanyong/Global Look Press

Катар по примеру России введёт специальное удостоверение для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2022 года, однако оно будет цифровым, рассказал глава комитета по подготовке спортивного мероприятия года Хасан ат-Тавади.

По его словам, таким образом планируется усовершенствовать российскую идею.

Мы не хотим, чтобы это был только билет в Катар, но чтобы это удостоверение стало воротами получить впечатления от Катара, — цитирует главу комитета РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв назвал провокацией информацию о невозможности сборной России по футболу участвовать в чемпионате мира 2022 года в Катаре.