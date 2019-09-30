https://static.news.ru/photo/a8909ad4-e397-11e9-864d-fa163e074e61_660.jpg Томас Партей Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Полузащитник испанского футбольного клуба «Атлетико» Томас Партей на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» отметил, что в московской команде есть и другие серьезные футболисты, помимо братьев Миранчуков.

Все матчи важны, думаем только о победе. Братья Миранчуки? У «Локомотива» отличная команда, в которой есть и другие классные игроки. Но нам важно показать свою игру, — сказал Партей.

Он отметил, что футболисты «Атлетико» очень много работают, чтобы сыграть в Лиге чемпионов на максимуме.

Матч в Москве должен показать, насколько мы к этому готовы. Матч с «Реалом» показал, что мы движемся в правильном направлении. Нас беспокоит то, что мы мало забиваем, но не менее важно и не пропускать. На это тоже обращаем внимание, — добавил Партей.

Матч между «Локомотивом» и «Атлетико» состоится на стадионе «РЖД-Арена» 1 октября, начало встречи в 22:00 мск.

Ранее защитник «Локомотива» Ведран Чорлука на предматчевой пресс-конференции заявил, что игроки московской команды не испытывают страха перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико», писал News.ru.