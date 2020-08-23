«Парма» уволила главного тренера Роберто Д'Аверса

https://static.news.ru/photo/f8f13302-e531-11ea-9ee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Parma Calcio 1913/facebook.com

45-летний главный тренер итальянского футбольного клуба «Парма» Роберто Д'Аверса отправлен в отставку. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Клуб показал неудачные результаты в последних турах прошлого сезона Серии А, поэтому руководство приняло решение отказаться от услуг итальянского специалиста.

В 13 матчах команда потерпела семь поражений, четыре раза одержала победу и два раза сыграла вничью. Из-за этого «Парма» финишировала на десятом месте.

Д'Аверса был назначен тренером клуба в 2016 году. Он сумел вернуть клуб в серию А по итогам сезона-2017/18. До «Пармы» специалист работал в клубе «Виртус Ланчано» сначала в должности технического директора, а затем тренера.

NEWS.ru писал, что лучшим игроком прошедшего чемпионата Италии стал 26-летний нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Он провёл за клуб 33 матча и забил 11 мячей.