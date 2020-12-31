Папа римский назвал Диего Марадону «поэтом на футбольном поле»

https://static.news.ru/photo/9b28e852-4cf4-11eb-94ae-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Rosa Bame/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск поделился мнением о легендарном футболисте Диего Марадоне.

На поле Диего был поэтом, великим чемпионом. Он принёс радость миллионам людей — от Аргентины до Неаполя. Он также был очень хрупким человеком, — отметил Франциск, слова которого приводит Goal.com.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.

Ранее NEWS.ru писал, что аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола назвала себя дочерью Диего Марадоны.

Девушка подала иск на подтверждение факта отцовства.