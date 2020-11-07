«Озорник»: британцы высмеяли cкандальное видео с Дзюбой

https://static.news.ru/photo/121ce542-2240-11eb-9a4d-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Британский таблоид The Daily Mail сообщил читателям о скандале с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой, интимный ролик которого появился в Сети.

На этом фоне отстранение игрока национальной команды вызвало активный отклик у британцев в комментариях к публикации: «Озорник», «Ха-ха, что ты делаешь, парень», «Уморительно». При этом отстранение Дзюбы от сборной некоторые читатели посчитали слишком строгим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный блогер Айза Анохина заявила: сборной России поможет мастерство Дзюбы. Она возмутилась отстранением действующего капитана от ближайших сборов сборной России. По её мнению, решение главного тренера команды Станислава Черчесова, продиктованное скандальным видео, несправедливо.