«Озорник»: британцы высмеяли cкандальное видео с Дзюбой

Британский таблоид The Daily Mail сообщил читателям о скандале с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой, интимный ролик которого появился в Сети.
На этом фоне отстранение игрока национальной команды
Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный блогер Айза Анохина заявила: сборной России поможет мастерство Дзюбы. Она возмутилась отстранением действующего капитана от ближайших сборов сборной России. По её мнению, решение главного тренера команды Станислава Черчесова, продиктованное скандальным видео, несправедливо.