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Футбол

«Озорник»: британцы высмеяли cкандальное видео с Дзюбой

06:57, 09 ноября 2020
Артём Дзюба Артём Дзюба Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Британский таблоид The Daily Mail сообщил читателям о скандале с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой, интимный ролик которого появился в Сети.

На этом фоне отстранение игрока национальной команды вызвало активный отклик у британцев в комментариях к публикации: «Озорник», «Ха-ха, что ты делаешь, парень», «Уморительно». При этом отстранение Дзюбы от сборной некоторые читатели посчитали слишком строгим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что популярный блогер Айза Анохина заявила: сборной России поможет мастерство Дзюбы. Она возмутилась отстранением действующего капитана от ближайших сборов сборной России. По её мнению, решение главного тренера команды Станислава Черчесова, продиктованное скандальным видео, несправедливо.

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