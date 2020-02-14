https://static.news.ru/photo/e57a9340-4f2c-11ea-b08a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин приятно удивлён большому спросу на билеты на чемпионат Европы.

Спрос на билеты — и на матчи российской части Евро-2020, и на турнир в целом — не скрою, нас приятно удивляет, — проводит слова Сорокина пресс-служба оргкомитета.

Сорокин добавил, что оргкомитет сделает всё, чтобы летом болельщики из России и других стран получили удовольствие от футбольного праздника.

Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.