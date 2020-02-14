Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин приятно удивлён большому спросу на билеты на чемпионат Европы.
Спрос на билеты — и на матчи российской части Евро-2020, и на турнир в целом — не скрою, нас приятно удивляет, — проводит слова Сорокина пресс-служба оргкомитета.
Сорокин добавил, что оргкомитет сделает всё, чтобы летом болельщики из России и других стран получили удовольствие от футбольного праздника.
Чемпионат Европы пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.
Более 1,8 миллиона заявок на билеты было подано болельщиками, желающими посетить матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.
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