Опубликован календарь футбольной Российской премьер-лиги на сезон 2020/21

https://static.news.ru/photo/daeb085a-d0d8-11ea-95ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК «Ротор»/vk.com

Опубликован календарь Российской премьер-лиги на сезон 2020/21. Чемпионат РФ по футболу в элитном дивизионе начнётся 8 августа 2020 года. Завершится соревнование 16 мая — матчами 30 тура, сообщает пресс-служба РПЛ.

Финал Бетсити-Кубка России запланирован на 12 мая 2020-го. 26 мая и 29 мая должны состояться финальные встречи Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно.

23 июля 2020-го прошло совещание клубов премьер-лиги, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21. Основным вариантом даты проведения матча за Суперкубок России 2020 года выбрано 7 августа. Он состоится на «ВЭБ Арене».

Как писал NEWS.ru, волгоградский футбольный клуб «Ротор» и подмосковные «Химки» вошли в состав участников Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21. Участников на будущий сезон утвердили на общем собрании клубов лиги. По итогам завершившегося сезона РПЛ «Ротор» и «Химки» заняли первое и второе места Футбольной национальной лиги и поднимутся в высший дивизион чемпионата страны. Последние два места заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», они вылетели в ФНЛ.