Сезон-2020/21 РПЛ начнётся 8 августа

https://static.news.ru/photo/dc7afdb8-ccf7-11ea-8180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матчи первого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут 8–9 августа. Окончательную структуру календаря должен утвердить исполком РФС 24 июля.

Новый сезон Тинькофф РПЛ начнётся в уик-энд 8–9 августа, — сообщили в пресс-службе РПЛ.

23 июля состоялось совещание клубов премьер-лиги, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21. Основным вариантом даты проведения матча за Олимп — Суперкубок России 2020 года выбрано 7 августа. Он состоится на «ВЭБ Арене».

Как писал NEWS.ru, волгоградский футбольный клуб «Ротор» и подмосковные «Химки» вошли в состав участников Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21. Участников на будущий сезон утвердили на общем собрании клубов лиги. По итогам завершившегося сезона РПЛ «Ротор» и «Химки» заняли первое и второе места Футбольной национальной лиги и поднимутся в высший дивизион чемпионата страны. Последние два места заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», они вылетели в ФНЛ.