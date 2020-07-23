«Ротор» и «Химки» вошли в состав участников РПЛ на сезон-2020/21

https://static.news.ru/photo/fca4d92e-cce8-11ea-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК «Ротор»/vk.com

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» и подмосковные «Химки» вошли в состав участников Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21. Участников на будущий сезон утвердили на общем собрании клубов лиги 23 июля.

Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять «Крылья», «Оренбург». Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф-РПЛ, — цитирует пресс-служба президента РПЛ Сергея Прядкина.

По итогам завершившегося сезона РПЛ «Ротор» и «Химки» заняли первое и второе места Футбольной национальной лиги и поднимутся в высший дивизион чемпионата страны. Последние два места заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург», они вылетели в ФНЛ.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвёл итоги сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ). В последнем матче сезона московский клуб на выезде одолел «Рубин» со счётом 2:1. Все три гола в игре были забиты с пенальти. Также функционер не исключил возможность перехода в летнее трансферное окно группы футболистов «Спартака» в «Химки» на правах аренды. По окончании сезона-2019/20 чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и оказался на седьмом месте, у «Рубина» — 35 очков, он закончил турнир десятым.