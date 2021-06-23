Определились участники 1/8 финала Евро-2020

Определились участники 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В ближайшие дни фанатов ждут матчи Уэльса и Дании на амстердамской «Йохан Кройфф Арене» и Италии с Австрией на лондонском поле «Уэмбли». Эти две игры состоятся 26 июня.

Также в плей-офф вышли Нидерланды и Чехия, которые сыграют 27 июня в Будапеште на «Пушкаш Арене», и Бельгия с Португалией — они встретятся в Севилье на «Ла Картуха».

28 июня поклонники футбола увидят матчи Хорватия — Испания, а также Франция — Швейцария.

А на следующий день Англия встретится с Германией, также в Лондоне на «Уэмбли». Швеция сыграет с Украиной в Глазго. Украине впервые в истории удалось выйти в 1/8 финала.

Ранее российский телеведущий Андрей Норкин с юмором отреагировал на вылет российской сборной по футболу с чемпионата мира. В эфире своего ток-шоу на НТВ он рассказал анекдот, соответствующий случаю.

Португальский футболист Криштиану Роналду 23 июня забил 109-й гол в карьере за сборную своей страны и повторил мировой рекорд по числу голов за национальные команды.