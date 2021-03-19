Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

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Испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала о взаимоотношениях с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым.

У нас были отношения — мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня! — передаёт слова Морено «Спорт-Экспресс». По её словам, с...