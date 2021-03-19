Определились пары четвертьфинала Лиги чемпионов

В штаб-квартире европейского футбольного союза (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» Дортмунд, «Порту» встретится с «Челси», мюнхенская «Бавария» примет «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» поборется с «Ливерпулем».
Победитель пары «Бавария» — ПСЖ в полуфинале сыграет с победителем «Манчестер Сити» — «Боруссия» Дортмунд. Соответственно, сильнейший пары «Реал» — «Ливерпуль» встретится с победителем матчей «Порту» — «Челси».
Первые матчи четвертьфинала пройдут 6–7 апреля, ответные — 13–14 апреля. Полуфиналы назначены на 27–28 апреля (первые матчи) и 4–5 мая (ответные).
Финал состоится 29 мая в Стамбуле.
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