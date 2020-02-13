https://static.news.ru/photo/ffd9db2e-4e4b-11ea-b74a-fa163e074e61_660.jpg Фото: WIXTRÃ–M PETER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдёт в Екатеринбурге 13 мая на стадионе чемпионата мира по футболу — 2018 «Екатеринбург Арена».

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС), сообщает ТАСС.

Заявки на проведение матча также подавали Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Саранск.

Ранее сообщалось, что реформа РФС предполагает освобождение участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от выступления на стадии 1/16 Кубка России по футболу, писал NEWS.ru.