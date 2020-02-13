Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдёт в Екатеринбурге 13 мая на стадионе чемпионата мира по футболу — 2018 «Екатеринбург Арена».
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС),
Заявки на проведение матча также подавали Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Саранск.
Ранее сообщалось, что реформа РФС предполагает освобождение участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от выступления на стадии 1/16 Кубка России по футболу, писал NEWS.ru.
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