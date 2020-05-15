На смену Юрию Павловичу Сёмину, с которым футбольный клуб «Локомотив» не стал продлевать контракт, придёт Марко Николич. О тренерском пути, триумфах и наставниках будущего рулевого «Локомотива» — в материале NEWS.ru.

Молодой тренер

Футбольная карьера серба Марко Николича оборвалась очень рано. В 20 лет он получил серьёзную травму колена, которая не позволила ему продолжить выступления на профессиональном уровне. Однако родной клуб «Рад», воспитанником которого являлся Николич, не отвернулся от футболиста. Более шести лет он провёл в академии клуба, тренируя молодёжную команду. А уже в 2008 году президент команды Ранко Стоич позвал его в первую команду. Сначала на должность помощника главного тренера, затем, спустя пару месяцев, на место основного. Марко Николичу было 29 лет, когда он возглавил сербский клуб «Рада».

Роль Радомира Антича

Николич называл известного сербского специалиста, который возглавлял такие клубы, как «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид и «Барселона», своим наставником. Их знакомство состоялось ещё в начале 2000-х. Антич даже показывал Николичу академию «Реала». Впоследствии знания, полученные от поездок в Мадрид, молодой специалист применял в академии «Рада». Но не только на уровне обмена опытом протекало их общение. Когда Антич принял сборную Сербии, то позвал Марко в свой штаб, он возглавлял юношескую национальную команду (до 18 лет).

Тренерский триумф

Первый тренерский триумф Марко Николича состоялся с командой «Партизан». Марко сделал сербский клуб чемпионом и взял Кубок страны. Однако такого результата удалось достичь только со второй попытки. Несмотря на то что в первом же своём сезоне Марко с «Партизаном» занял второе место в чемпионате после «Црвены Звезды», попробовал свои силы в Лиге чемпионов («Црвена» была дисквалифицирована, поэтому путёвка перешла к «Партизану»), уже в следующем сезоне его уволили из команды.

Затем был сверхкороткий, длиною в восемь игр, тренерский период в словенской «Олимпии», который запомнился в первую очередь расистским скандалом, из-за которого как раз пребывание Марко в Словении оказалось столь непродолжительным. Но, как говорится, всё в этой жизни происходит не просто так. Возвращение в «Партизан» получилось замечательным. Со второй попытки — взял два титула. После этих двух больших побед казалось, что союз между «Партизаном» и Марко продлится ещё несколько сезонов. Однако обиженный на руководство, которое никак не улучшило условия наставника-победителя, Марко решил перебраться в Венгрию. «Видеотон» (сейчас клуб называется «Фехервар») предложил более выгодный контракт.

Второй заграничный опыт оказался куда более удачным. Команда стала чемпионом и выиграла Кубок Венгрии. Однако уже в следующем сезоне череда неудачных матчей привела к увольнению Марко. Это был ноябрь 2019 года и последний тренерский опыт Николича до «Локомотива».

Global Look Press

Что говорят специалисты

Для российского зрителя Марко Николич является незнакомой персоной. Например, бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в разговоре с NEWS.ru сказал, что не знает ничего о тренерском пути Николича.

Я не знаком с творчеством и достижениями этого тренера. Не интересовался и, как говорится, не гуглил. Будем следить, но скажу сразу: принимать команду после легенды, которого очень любили футболисты и болельщики, будет очень непросто. Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России по футболу бывший вратарь сборной России по футболу

И Руслан Нигматуллин не один такой. Пройдитесь по Сети, там полно высказываний подобного рода от российских футбольных специалистов разного ранга.

Зарубежные эксперты обладают чуть большей информацией о сербском специалисте. Вот что сказал тренер сборной Хорватии Ивица Олич.

Я его знаю уже несколько лет, пристально слежу за работой Марко. Мы с ним одного возраста, но он довольно рано стал тренером. Уже успешно поработал и в «Олимпии», и в «Партизане». Если «Локомотив» действительно выбрал его в качестве главного тренера, то клуб не ошибся. Он будет подтверждать правильность выбора своей качественной работой, я уверен в этом на 100 процентов. У него получится. Несмотря на возраст, у него уже накопился опыт. Он много думает о футболе, анализирует, работает над собой, — передаёт слова Олича Sport24.

Все, в особенности болельщики «Локомотива», будут только рады, если у Марко сложится работа на новом месте. Однако после Юрия Сёмина возглавлять команду сербу будет очень непросто.