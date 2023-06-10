«Он мне все это присылал»: Кокорин о слитых в Сеть интимных видео Дзюбы Кокорин пошутил, что Дзюба присылал ему интимные видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Кокорин

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оценил новые интимные видео с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, которые попали в Сеть. Спортсмен ответил одной из подписчиц в комментариях, написавшей, что актерская игра Дзюбы ужасна, призвав прекратить травлю коллеги. Кокорин пошутил, что Дзюба отправлял эти записи именно ему.

Не говори, видно же, что игра. На самом деле, он мне все это присылал, — написал Кокорин.

Новые интимные видео Дзюбы начали распространяться в Сети 9 июня. В одном из роликов бывший игрок сборной России лежит в кровати и обращается к некой девушке, на другой записи футболист показывал обнаженные части тела. В СМИ предположили, что эти видео могли быть сняты несколько лет назад. По одной из версий, Дзюба мог отправлять откровенные ролики некоей украинской любовнице.

После появления в Сети видео Дзюба рассказал, что ролики были сняты давно и ему несколько дней писали и вымогали деньги, угрожая их слить. Футболист обратил внимание на то, что на видео он «даже еще не седой».

В ноябре 2020 года Дзюба попал в похожий скандал из-за появления в Сети видео, на котором тогдашний игрок «Зенита» мастурбировал. После этого его лишили капитанской повязки в команде и не вызвали на матчи сборной.