Олимпиада? РПЛ: кто поборется за чемпионство в новом сезоне

23 июля стартуют не только Олимпийские игры в Токио, но и новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Несмотря на то, что до закрытия летнего трансферного окна осталась ещё много времени, многие клубы уже прилично изменились. Впрочем, не все. О главных переменах среди лидеров чемпионата — в нашем материале.

«Зенит»

Бессменный чемпион РПЛ последних лет перед стартом сезона чувствует себя вполне комфортно: все ключевые игроки на месте, скамейка длинная, потери немногочисленные. Клуб покинули только вратарь Андрей Лунёв (отправился в немецкий «Байер») и защитник Юрий Жирков. Да когда-то эти футболисты составляли костяк команды, но сейчас их вряд ли можно будет назвать незаменимыми. На позиции Лунёва уже достаточно давно себя неплохо проявляет Михаил Кержаков, а ветерана Жиркова заменил как в «Зените», так и в сборной Вячеслав Караваев.

Единственная насущная проблема перед Сергеем Семаком и «Зенитом» на старте сезона состоит в том, как улучшить свою игру, чтобы не проваливаться на европейской арене. Возможно, к четвёртому сезону разгадка будет найдена. Условия для нормального выступления в Европе клуб в любом случае располагает.

«Спартак»

Межсезонье «Спартак» провёл на высоком уровне. В товарищеском турнире команда Руя Витории разнесла всех соперников с общим счётом 13:1. Счёт, впрочем, в этой истории имеет второстепенное значение. Главное, что команда перед стартом сезона выглядит сыгранной, боеспособной.

Что касается кадровых моментов, то в «Спартаке» тоже не произошло кардинальных перемен. Вернулось несколько человек из аренд (Александр Ломовицкий, Георгий Мелкадзе, Николай Рассказов), да и только.

Но даже без каких-то дополнительных усилений красно-белые выглядят как коллектив, способный бороться за высокие места (особенно на фоне остальных соперников). Посмотрим, что из этого выйдет.

spartak.com

«Локомотив»

Главное изменение «Локомотива» можно описать одним словом — капитан. Прошедший сезон стал последним для Ведрана Чорлуки в качестве футболиста «железнодорожников». Однако хорват мог задержаться в тренерском штабе «Локо» — наставник красно-зелёных Марко Николич пригласил бывшего капитана присоединиться к его команде. Но Чорлуке пришлось отказаться от этой опции из-за семейных обстоятельств.

Однако Чорлука — это не единственная ощутимая потеря «Локомотива». Из клуба также ушли Владислав Игнатьев («Краснодар») и Максим Мухин (ЦСКА). Игнатьев являлся одним из ключевых футболистов команды, а Мухин только-только пробился в основу. Впрочем, весьма успешно. В противном случае он вряд ли бы попал в сборную России на чемпионате Европы.

Стоит сказать, что замену Ингатьеву уже нашли. «Локомотив» приобрел Максима Ненахова из «Ахмата». Главное, чтобы теперь замена сработала.

«Рубин»

В прошлом сезоне Леонид Слуцкий совершил мини-сенсацию, приведя «Рубин» к четвёртому месту РПЛ. Теперь клуб из Казани готовится к Лиге конференций: закупает иностранных игроков, продаёт своих.

Футболистами, которые присоединились к «Рубину», стали черногорец Сеад Хакшабанович из шведского «Норрчёпинга» (€6 млн) и венесуэлец Эрик Рамирес из словацкого клуба «ДАК 1904». По сути, совершенные ноунеймы.

Куда важнее стоит вопрос о том, кто уйдёт из команды. Леонид Слуцкий уже подтвердил, что «Рубин» покинет швед Карл Старфельт. Он являлся одним из лидеров команды. Но на нём отток лидеров «Рубина» может не закончиться. В СМИ идут разговоры о скором отъезде в один из европейских грандов Хвичи Кварацхелии. Если грузин в итоге покинет команду, то результаты казанцев в следующем сезоне могут кардинально измениться.

ФК «Рубин» Казань/vk.com

«Сочи»

Команда Владимира Федотова тоже преподнесла многим сюрприз, отобравшись в Лигу конференций. Однако в предстоящем сезоне для «Сочи» всё начнётся по-новому. Из клуба в межсезонье убежали практически все лидеры: Антон Заболотный (ЦСКА), Миха Мевля («Аланьяспор»), Иван Новосельцев («Арсенал»), Эльмир Набиуллин («Химки»). Конечно, трансферы на вход тоже были: к команде присоединились Викторьен Ангбан из «Метца», Сергей Терехов из «Оренбурга». Однако как себя проявят новички — большой вопрос.

В общем, «Сочи» в новом сезоне будет очень непросто.

ЦСКА

Говоря об изменениях в составе ЦСКА, то в первую очередь необходимо обратить внимание на тренерский мостик. Эпопея с главным наставником «армейцав», кажется, наконец разрешилась (как минимум, на ближайшие пару месяцев). ЦСКА утвердил на эту должность Алексея Березуцкого.

Руководить же молодой специалист будет привычным набором футболистов. Кроме двух аренд Помазуна («Урал») и Шкурина (киевское «Динамо»), а также ухода заскучавшего Рондона, все остальные «армейцы» пока на месте. Да, идут активные разговоры о том, что Влашич может перейти в один из европейских клубов. Однако эти разговоры идут каждое межсезонье. Поэтому на данный момент рано делать ещё какие-то выводы.

«Краснодар»

Неудачный сезон в РПЛ сподвиг «Краснодар» провести множество перемен в составе. В межсезонье из команды ушли Руслан Камболов, Егор Бабурин, Евгений Марков. Но есть и потери более ощутимые. В качестве свободных агентов клуб покинули швед Маркус Берг (лучший нападающий команды) и бразилец Ари, из россиян — Игорь Смольников и Даниил Уткин. Единственным важным трансфером на вход стала покупка Владимира Ильина из «Ахмата».

Возможно, в перспективе «быки» ещё усилятся некоторым количеством новичков. Однако, есть подозрение, что Галицкий заставит Гончаренко работать с новым пионер-отрядом. В ЦСКА он же смог вывести на высокий уровень молодых футболистов — и в «Краснодаре» справится. Не так ли?