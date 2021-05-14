Олич объяснил поражение от «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал игру своей команды в матче заключительного тура РПЛ против «Динамо». «Армейцы» проиграли со счётом 2:3.
Первые 30 минут было очень хорошо. Контролировали игру, провели несколько хороших атак. Когда забили, отпустили игру. Я недоволен тем, как мы вышли на второй тайм. «Динамо» больше хотело выиграть. Очень легко пропустили два первых гола. Детские ошибки. Ни один игрок не играл так, как начали. Есть и другие причины трёх пропущенных голов, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.
Ранее в СМИ появилась информация, что «армейцы»
26-летний защитник перешёл в ЦСКА в августе 2019 года. В дебютном матче за «красно-синих» Седрик забил гол в ворота тульского «Арсенала» и принёс своей команде победу. С 2020 года он выступает за волгоградский «Ротор» на правах аренды.