Олич объяснил поражение от «Динамо»

https://static.news.ru/photo/85266eaa-b64c-11eb-a17c-96000091f725_660.jpg Ивица Олич Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал игру своей команды в матче заключительного тура РПЛ против «Динамо». «Армейцы» проиграли со счётом 2:3.

Первые 30 минут было очень хорошо. Контролировали игру, провели несколько хороших атак. Когда забили, отпустили игру. Я недоволен тем, как мы вышли на второй тайм. «Динамо» больше хотело выиграть. Очень легко пропустили два первых гола. Детские ошибки. Ни один игрок не играл так, как начали. Есть и другие причины трёх пропущенных голов, — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее в СМИ появилась информация, что «армейцы» могут расстаться с тремя футболистами, среди которых была названа фамилия ивуарийского игрока. Дмитрий Селюк, агент защитника Седрика Гогуа, заявил, что футболист не покинет футбольный клуб ЦСКА этим летом.

26-летний защитник перешёл в ЦСКА в августе 2019 года. В дебютном матче за «красно-синих» Седрик забил гол в ворота тульского «Арсенала» и принёс своей команде победу. С 2020 года он выступает за волгоградский «Ротор» на правах аренды.