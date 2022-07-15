«Одним словом — великий»: Билялетдинов об уходе из жизни Георгия Ярцева Футболист Билялетдинов назвал великим умершего тренера Георгия Ярцева

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Динияр Билялетдинов

Российский футболист, полузащитник Динияр Билялетдинов в беседе с NEWS.ru прокомментировал внезапный уход из жизни прославленного тренера Георгия Ярцева. Он сказал, что это огромная потеря для всего российского спорта, и отметил, что Ярцев был великим человеком и профессионалом.

Ярцев однозначно был знаковой фигурой для отечественного спорта. Огромная потеря как для «Спартака», так и для всего российского футбола в целом. Вспоминать про него, конечно же, будем только хорошее, и в то же время скорбим вместе с его близкими, передавая свои искренние соболезнования. И даже вспоминая его реакцию на проигрыш нашей сборной в Португалии, когда он, не досмотрев матч, ушел в раздевалку, — мне абсолютна понятна, одним словом — великий, — заявил Билялетдинов.

Ранее стало известно, что в Москве скончался бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» и сборной России по футболу Георгий Ярцев. Ему было 74 года. По некоторым данным, он умер у себя дома в Москве, предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.