«Нужно быть готовым страдать»: Каттани о качествах тренера «Спартака» Спортивный директор «Спартака» Каттани: главный тренер команды должен быть готов страдать

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/ Global Look Press

Лука Каттани

Спортивный директор ФК «Спартак» Лука Каттани рассказал, что для главного тренера команды недопустимо поверхностное отношение к работе, сообщает РИА Новости. По его словам, нужен наставник, готовый к тому, что придется страдать.

Пока я директор «Спартака», в клубе не будет тренера, думающего только о деньгах или о гольфе. Нам нужен тренер, который готов к тому, что тут нужно страдать. Ему нужна высочайшая подготовленность, — заявил Каттани.

10 июня было объявлено о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака». 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель». Длительность контракта и финансовые условия не раскрываются.

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.