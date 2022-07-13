«Ну и?»: как Fan ID разозлил Карпина Тренер сборной с самого начала был против

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Уже в эти выходные стартует новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот чемпионат будет необычным во всех смыслах. В том числе благодаря введению системы Fan ID. Споры вокруг этой истории по-прежнему жаркие. Активные фанатские движения клубов продолжают друг за другом бойкотировать матчи своих команд, ведущие лица в российском футболе продолжают высказываться против паспортов болельщиков. Что вообще происходит с Fan ID меньше чем за неделю до старта чемпионата? Спойлер: картина грустная.

Проблемный паспорт

Закон о введении Fan ID для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня (соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года), а уже 4 июля был запущен процесс выдачи паспортов болельщиков. Напомним, на старте чемпионата проект будет запущен только на стадионах в пяти городах страны: в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове и Сочи. Остальные стадионы подключатся к проекту во втором полугодии.

Инициаторы и сторонники этой идеи как только не расхваливали проект. Однако в день запуска системы приложение «Госуслуги», через которое все это дело оформляется, покинуло чат.

Огромное количество людей в социальных сетях сообщило, что у них возникли трудности с оформлением паспорта болельщика. В числе столкнувшихся с проблемой оказались известные журналисты и спортивные функционеры.

Одним из первых о проблеме сообщил генеральный директор «Матч ТВ» Василий Конов.

Как-то с картой болельщика утро не задалось, — написал Конов, прикрепив фотографию с отклоненными запросами на оформление паспорта.

Пожаловался на сбой работы и президент «Урала» Григорий Иванов.

Мы сегодня начали оформлять Fan ID. Несколько человек пошли попробовать пройти регистрацию. Один человек только прошел, а исполнительный директор уже 10 раз фотографию отправил. Непонятно, что это такое. Ждем и смотрим, — сказал Иванов.

Фото: Xinhua/Global Look Press

В социальных сетях поступали сообщения о том, что в МФЦ сотрудники не могли разобраться с запросами людей. Каждый вопрос, по сведениям многих, занимал немалое времени на обработку.

Правда, стоит отметить, что постепенно вопрос с подачей заявок стал разрешаться. Многие, кто столкнулся на старте с проблемой регистрации, в итоге смогли оформить документ. Многие, но не все.

Дочери тренера сборной мимо РПЛ

На днях стало известно, что дочери главного тренера сборной России не смогли оформить паспорт болельщика. Причина — отсутствие свидетельств о рождении российского образца.

Это обстоятельство возмутило тренера. Он не понимает, в какой момент дети стали злостными правонарушителями и почему они вообще нуждаются в паспорте болельщика. Как отметил тренер сборной России, его дочки пока не будут ходить на футбол.

Ответ Журовой Карпину

На негодования специалиста ответила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она считает, что Карпины могли неправильно оформлять своих дочерей.

Есть специальная форма для иностранцев. Карпин, наверное, пытался оформить дочерей как русских. Есть отдельная процедура для иностранцев, а он пытался их оформить как россиян. И, конечно, система их заблокировала. Мне вообще кажется, что для детей нужно сделать упрощенный вариант, хотя я видела инструкцию, в которой было написано, что дети привязываются к родителям, — приводит слова депутата «Спорт-Экспресс».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Карпин против

Стоит сказать, что Карпин всегда был последователен в вопросе Fan ID. Он с самого начала выступал против введения этой системы, аргументируя свою позицию тем, что это убьет посещаемость матчей.

Карпин прав. По крайней мере пока. К 13 июля половина команд РПЛ (а точнее их фанатские движения) объявили о бойкоте матчей чемпионата. Против выступили как фанатские группировки таких грандов, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА, так и новички высшего дивизиона «Торпедо», «Факел».

Но и это не все. В одном из последних заявлений по теме Карпин прямым текстом назвал Fan ID бессмысленной идеей. Он заявил, что не понимает, зачем паспорт болельщика вообще вводился в футболе, если на трибунах уже много лет не было беспорядков. По словам специалиста, если бояться, что каждый может зажечь фаер, то можно бояться и на улицу выходить, ведь теоретически на голову каждому может упасть кирпич.

Ответ Свищева Карпину

Подобные настроения тренера сборной устроили немногих. В Госдуме жёстко ответили Карпину на критику .

Карпину можно просто сейчас сосредоточиться на подготовке команды. Критиковать можно сколько угодно, но Карпин должен заниматься своим делом, — сказал Свищев NEWS.ru.

Вот такие словесные перепалки окружают российский футбол за несколько дней до старта премьер-лиги. Кстати, Карпин-то своим делом занимается вполне успешно. А будет ли успешным закон о Fan ID, мы узнаем уже очень скоро. Пока есть два ощущения. Первое — что это будет полный провал, и ничтожная посещаемость матчей скоро это подтвердит.

Второе: закон все равно не отменят, потому что он изначально был принят не в интересах болельщиков и никакие их неудобства и проблемы не заставят политиков отказаться от того, что они уже решили. Часто ли мы видели, чтобы в России политики признавали ошибки и отыгрывали назад? Вот-вот.