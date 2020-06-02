Уже несколько дней в Сети не утихают новости о возможном возвращении полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова в московский «Спартак». А игрок при любом удобном случае старается подлить масла в огонь: то он заявляет, что не против вернуться к «красно-белым», то пишет на странице в Instagram «всё про контракты, переходы». Но это можно понять, ведь после всех скандальных линий с бывшим главным тренером москвичей Массимо Каррерой, женой и банями он стал никому не интересен. А болельщики на появившуюся информацию и вовсе отреагировали так, будто к ним собирается вернуться Владимир Быстров, завершивший карьеру. Даже президент «Спартака» Леонид Федун, который обычно не комментирует никакие трансферные слухи, назвал эту новость «бредом». Надо быть готовым к тому, что в ближайшие несколько месяцев подобных «уток» про 33-летнего футболиста будет много — контракт с грозненским «Ахматом» подходит к концу, и, судя по всему, хавбек может остаться без клуба — договор был подписан по системе «1+1», так что гарантий, что его захотят оставить, нет. NEWS.ru решил вспомнить прошедший сезон полузащитника и понять, может ли он укрепить нынешний состав «красно-белых» или любого клуба из пятёрки сильнейших.

Глушаков пополнил грозненскую команду прошлым летом, незадолго до начала нового сезона. Тогда подписание игрока все считали позитивным моментом, а руководство клуба и вовсе заявляло, что поможет спортсмену избавиться от давления и предоставит возможность спокойно делать свою работу. И, кстати, обещания со стороны клуба были выполнены: из СМИ практически исчезли все упоминания о прошлой скандальной жизни футболиста, а тренеры — что Рашид Рахимов, что впоследствии Игорь Шалимов — доверяли ему приличное игровое время. Но мир не стоит на месте, спорт развивается, а игроки стареют. Футбол движется в сторону интенсивности, Глушаков, к сожалению, быстрее не становится и, следовательно, в некоторых ситуациях элементарно не успевает вступать в единоборства. Приблизительно та же история и с оборонительными действиями. Реакция, к несчастью, тоже оставляет желать лучшего.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одно из главных правил любого полузащитника: контролирует мяч тот, кто эффективно играет при переходах из обороны в атаку и наоборот. Но с этим тоже есть трудности — периодически хавбек не успевает переключиться ни физически (потому что не хватает скорости), ни мыслительно (потому что не хватает концентрации). Отсюда, собственно, и вытекает проблема отставания от конкурентов.

Глушаков не показывает что-то выдающееся уже очень давно: средний уровень работы в обороне, качество борьбы и тактическая грамотность, но неплохое видение зон, их заполнение. Хватит ли этого, чтобы вернуться в топ-пять команд?

Бывший президент «красно-белых» Андрей Червиченко считает, что полузащитнику пора готовиться к завершению футбольной карьеры.

«Ахмат» на сегодняшний день — это его предел. Надо быть реалистами и понимать, что годы прошли, физическое состояние организма уже давно не то, а всех остальных качеств и параметров у него не было в избытке: техники, точности удара. Надо смириться с тем, что карьера катится к закату, — сказал Червиченко в беседе с NEWS.ru.

В чемпионский сезон «Спартака», почти три года назад, Глушаков казался феноменальным игроком с ужасающим для соперников ударом. Сейчас похожих ударов стало заметно меньше, разве что в Кубке России против «Луча» мы увидели что-то похожее. По мнению бывшего нападающего московских футбольных клубов ЦСКА и «Спартак» Валерия Масалитина, Глушакову нет места в командах, которые развиваются.

Нужно грамотно оценивать свои силы. То, что было раньше, уходит в прошлое. Понятно, что всегда хочется быть молодым, чувствовать себя в хорошем и физическом, и психологическом состоянии, но время берёт своё. Он не смог ярко проявить себя в «Ахмате». Бывает такое, что футболист переходит в команду и понимает, что это не его история, не может должным образом проявить свои лучшие качества. Не думаю, что он сможет укрепить лидеров. Если клубы идут к развитию, а не борются за выживание, то в таких коллективах, к большому сожалению, у него мало шансов, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, единственный развивающийся клуб, в котором может оказаться полузащитник, — родной «Ростов».

На родину всегда приятно возвращаться, а дополнительные эмоции и ответственность, возможно, подстегнут играть лучше, — добавил он.

В это, кстати, можно поверить. Однако на его позиции и так перебор футболистов. Будет ли он нужен Валерию Карпину?