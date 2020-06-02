Николич: мне будет тяжело заслужить уважение болельщиков «Локомотива»

Новый главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич надеется, что у него сложатся хорошие отношения с болельщиками московской команды.
Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце, — цитирует Николича Sport24.
Ранее «Локомотив» официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня, писал NEWS.ru.