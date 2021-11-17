Николай Валуев заявил, что сборная России по футболу слабее Украины

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в настоящее время сборная России по футболу слабее команды Украины. Такое заключение было сделано в ходе рассуждений о возможном матче между сборными России и Украины в стыках за право выхода на ЧМ-2022. Валуев отметил, что ему было бы интересно посмотреть за противостоянием этих команд, передаёт Sport24.

Мне бы хотелось увидеть игру сборной России против Украины в стыковых матчах чемпионата мира. На мой взгляд, это будет очень интересно. Сборная Украины — сильная команда, сильнее нас на данный момент. Как минимум по составу они выглядят намного лучше, — сказал Валуев.

Он отметил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустит, чтобы такой матч состоялся.

Не считаю это правильным и не понимаю организаторов: наши сборные же всё равно могут встретиться в обозримом будущем, например в полуфинале или финале какого-то турнира. И что они тогда будут делать? Нельзя же везде солому подкладывать, это невозможно, — заключил он.

С 2014 года сборные России и Украины разводят по политическим причинам.

Вчера, 16 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. Гости переиграли хозяев со счётом 2:0. Таким образом, Украина заняла второе место в группе и выступит в стыковых матчах за попадание в Катар. Сборная России оказалась в стыках, проиграв Хорватам в решающем матче отбора со счётом 0:1. Игра состоялась 14 ноября в Сплите.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Тосно» и киевского «Динамо» Артём Милевский сравнил сборные Украины и России. Он считает, что национальная команда Украины сильнее.