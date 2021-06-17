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Футбол

Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

23:53, 17 июня 2021
Фото: Vitalii Kliuiev/imago-images.de/Global Look Press

Сборная Нидерландов обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 2:0. Встреча группы C проходила в Амстердаме (Нидерланды).

Первый гол в матче был забит на 11-ой минуте. Мемфис Депай точно реализовал пенальти. На 67-ой минуте увеличил отрыв «оранжевых» Дензел Дюмфрис, отправив мяч в ближний угол ворот. Это вторая победа на Евро подопечных Франк де Бура. Таким образом, уже во втором туре Нидерланды обеспечили себе выход в плей-офф Евро-2020. 

Следующий матч сборная Нидерландов проведёт против команды Северной Македонии. Игра состоится 21 июня в Амстердаме.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Встреча группы B проходила в Копенгагене (Дания). 

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