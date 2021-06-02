Друзья Черчесова могут проскочить: Масалитин о заявке на Евро

https://static.news.ru/photo/577467a6-c37f-11eb-86bf-96000091f725_660.jpg Валерий Масалитин Фото: vk.com/pfc_cska1911

Бывший нападающий московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы по футболу. Он считает, что несколько друзей тренера Станислава Черчесова могут проскочить в состав.

Из предварительного списка в неё не вошли голкипер Андрей Лунёв, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян.

Понятно, что один человек с травмой — он не помощник. Что касается вратарей, то Черчесов знает ситуацию изнутри. Он решил, что Лунёв на сегодняшний день не заслуживает представлять Россию в Европе. В этом нет ничего такого, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

По словам экс-нападающего, его больше удивило, что голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме нет даже в предварительном списке. У российского вратаря бразильского происхождения был отрезок, когда он неудачно выступал и за клуб, и за национальный коллектив, однако концовку Российской премьер-лиги он провёл уверенно.

Но удивительно, что и Роман Евгеньев не вошёл в состав. Хотя он изначально был под вопросом. Приглашает в сборную друзей? На каком-то этапе это может прокатить, но затем это вылезет наружу. Ни один тренер сборной не позволит себе такое. Однако один-два друга могут проскочить. Но чтобы все — нет, такого быть не может, — заключил он.

Турнир начинается 11 июня и пройдёт в 12 городах Европы. Команда Черчесова сыграет в группе B со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч состоится против бельгийцев 12 июня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сборная России провела контрольный матч против сборной Польши в рамках подготовки к европейскому первенству. Поединок завершился вничью со счётом 1:1. Единственный гол в ворота поляков забил Вячеслав Караваев.