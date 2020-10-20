Непосильная Европа: «Зенит» и «Краснодар» не смогли одолеть аутсайдеров

https://static.news.ru/photo/989a2f7a-1323-11eb-bccf-fa163e074e61_660.jpg «Зенит» — «Брюгге» — 1:2 Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Старт в главном еврокубковом турнире обернулся для российских команд не лучшим образом. «Зенит» на своём поле не смог обыграть «Брюгге», а «Краснодар» еле увёз ничью из Франции. О том, как разворачивались события в обеих встречах, рассказывает NEWS.ru.

Фиаско «Зенита»

Коллектив Сергея Семака перед игрой 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов столкнулся с небольшими проблемами. За стуки до матча против «Брюгге» стало известно, что из-за травм не смогут помочь команде Малком и Дуглас Сантос, а впоследствии выяснилось, что игру пропустит и Юрий Жирков. Почти бессменному защитнику как в составе петербургского клуба, так и в сборной России на этот раз Сергей Семак дал возможность передохнуть. Поэтому вместо него на фланге появился Данил Круговой. Для 22-летнего защитника матч с «Брюгге» стал дебютной встречей в Лиге чемпионов.

Впрочем, у соперников тоже не обошлось без потерь. Перед матчем сразу три футболиста из состава «Брюгге» сдали положительные тесты на COVID-19, что не позволило им прибыть на игру в Санкт-Петербург. Этими футболистами стали основной вратарь команды Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик.

Дебютные минуты встречи шли с небольшим преимуществом хозяев. «Зенит» взял мяч под свой контроль. Точнее будет сказать, что «Брюгге» целенаправленно отдал мяч петербургской команде, чтобы действовать больше в контратакующей манере. Впоследствии станет понятно, что такой план со стороны бельгийцев оказался вполне дальновидным. «Зенит» хоть и имел преимущество во владении, но пользу из этого извлечь никак не мог. Количество обострений впереди было минимальным. Но стоит отметить, что «Брюгге» хоть и огрызался, перехватывал мячи и стремительно убегал вперёд, но до острых моментов дело так и не доводил. Петербуржцы, в свою очередь, активно прибегали к длинным передачам и забросам в штрафную соперника. Впрочем, польза от этих действий тоже была мизерной. К 30 минуте ни одного толкового момента ни у ворот Михаила Кержакова, ни у ворот Итана Хорвата замечено не было.

Первый опасный эпизод возник ближе к концу первого тайма. На 40-й минуте Ханс Ванакен откликнулся на низкую подачу с правого фланга и пробил головой в прыжке из центра штрафной площади, но Кержаков сумел вытащить мяч из-под перекладины. Спустя несколько минут тот же Ванекен получил передачу в свободной зоне и нанёс удар с правой ноги, но на этот раз мяч улетел выше. Под самый занавес один момент создал и «Зенит». После розыгрыша углового мяч оказался у Лорена, который и нанёс в итоге удар в створ ворот, однако защитник угодил прямо во вратаря. Это единственный острый момент, который организовала команда за целых 45 минут!

Видимо, осознание того, что первый тайм не задался от слова совсем, подвигло петербуржцев на более активное начало во втором. Сначала неплохой удар нанёс Дриусси, мяч пролетел мимо штанги в нескольких метрах. Затем на заброс мяча Дзюбой на угол вратарской откликнулся Азмун, но принца Персии встретили подкатом. Однако несмотря на все усилия петербуржцев, счёт во встрече открыли всё-таки бельгийцы.

Шороху навёл Эммануэль Деннис. Он с правого края дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. У ворот Кержакова возникла борьба, Ракицкому пришлось дважды страховать на линии, но и это не помогло — Деннис в итоге затолкал мяч в ворота. Пропущенный гол встряхнут петербуржцев. Сразу же посыпались атаки у ворот Хорвата. Были хорошие подходы у Караваева, Кузяева и Дриусси, но отметится голом было суждено не им. Ловрен, получивший передачу от Вендела, рванул в свободную зону и нанёс пушечный удар. Мяч угодил сначала в штангу, а затем, отскочив в спину голкиперу, влетел в ворота «Брюгге». В итоге первый гол в составе петербургской команды забил Хорват, за что ему спасибо!

После того, как «Зенит» сравнял счёт, обе команды раскрылись, стали больше рисковать и тем самым активнее действовать в передней линии. Однако, несмотря на то, что в концовке встречи «Зенит» сумел более-менее собраться, избежать второго пропущенного гола команде не удалось. На третьей добавленной минуте Руд Вормер протащил мяч вперёд и прострелил во вратарскую, Де Кетеларе оставалось только попасть в ворота и он с этой задачей справился. Таким образом, «Зенит» на своём поле уступил «Брюгге» со счётом 1:2. Не такое начало ждали от команды Семака в еврокубках. Мягко говоря.

Невероятный Сафонов

После фиаско «Зенита» очень хотелось увидеть более внятную игру от дебютанта Лиги чемпионов. Однако ещё до начала игры было понятно, что «быкам» будет непросто. И дело здесь не только в дебюте. На матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов не смогли полететь ни полузащитник Реми Кабелла, ни нападающий Евгений Марков (у обоих были сомнительные тесты на COVID-19), а также подхватил ангину наставник команды Мурад Мусаев. Помимо них, на поле «Роазон Парка» из-за травм не смогли появиться Вандерсон и Классон. Зато шанс проявить себя получил совсем новенький игрок «Краснодара» Евгений Чернов. Забегая вперёд, скажем, что он этой возможностью воспользовался сполна.

Первые минуты встречи начались под диктовку игроков «Ренна» (кстати, команда тоже является дебютантом Лиги чемпионов). Более того, уже на четвёртой минуте главная звезда в составе французской команды Эдуарду Камавинга на пару с Роменом дель Кастильо создали убойный момент. «Быков» спас Сафонов, вытащив мяч из-под перекладины. Однако Камавинга на этом не остановился. 17-летний вундеркинд был очень активен как на своём фланге, так и в целом в штрафной российской команды. На 25-й минуте футболист сборной Франции стал автором ещё одного опасного прострела. Он в касание из-за штрафной направил мяч в сторону ворот «Краснодара». И снова вытащил мяч Сафонов, и снова из-под перекладины.

В целом «быки» на первых порах действовали спокойно, местами, конечно, чувствовалась осторожность, но ситуацию футболисты контролировали, и это самое важное. Особенно в составе «быков» выделялся в первом тайме Чернов (из полевых футболистов). Защитник бесстрашно бросался в единоборства, ставил блоки и совершал результативные перехваты. Что же касается атаки, то первый опасный момент у ворот французов «быки» смогли создать только на 32 минуте. Ольссон отдал пас на Петрова, Серей прострелил, а Берг уже в падении отправил мяч в сторону ворот. Французов спас защитник Да Сильва.

Второй тайм начался для «Краснодара» не лучшим образом. Уже на 50 минуте из-за невнятной игры бразильца Кайо в штрафной (не вынес вовремя мяч, а потом упустил соперника, которого, в свою очередь, грубо встретил Сорокин) судья зафиксировал нарушение и указал на точку. Несмотря на то, что Сафонов угадал направление мяча, но отразить пенальти не сумел.

Правда, ответного мяча ждать пришлось недолго. Уже на 59-й минуте «быки» сравняли счёт, а произошло это следующим образом. Рамирес у штрафной «Ренна» развернулся и нанёс удар, к которому вратарь соперников оказался не готов. Мяч залетел в ближний угол ворот.

Героем же оставшихся 30 минут стал, бесспорно, голкипер краснодарской команды Матвей Сафонов. Какие только сэйвы он не совершал: то отразил убойный удар Тэта, нанесённый с 10-ти метров, то вылетел «рыбкой» кулаками вперёд, то вытащил мяч из «мёртвой» точки. Без Матвея, несомненно, счёт на табло мог бы оказаться менее приятным для «Краснодара». А так, хоть не без труда, но удалось выстроить — 1:1.

Кто бы что ни говорил, но пока даже с «аутсайдерами» группы нашим лидерам бороться в Европе крайне сложно.