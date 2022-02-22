Немецкая газета заменила логотип «Газпрома» на слоган «Слава Украине»
Газета Bild заменила логотип «Газпрома» на форме «Шальке» на слоган «Слава Украине»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
21:42, 23 февраля 2022
Фото: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Global Look Press
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Крупнейшая немецкая газета Bild отказалась демонстрировать в своих публикациях изображение логотипа «Газпрома», который является генеральным партнёром клуба «Шальке-04». Теперь на фотографиях в печатной и интернет-версии издания на футболках клуба будет напечатан слоган «Свобода Украине» на немецком языке.
FC Schalke/twitter.com
Когда Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы перейдены! Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну. <...> Bild прекращает рекламу футболки Путина до дальнейшего уведомления! Мы заклеиваем логотип в газете и в интернете с требованием «Свободу Украине», — говорится в статье на сайте немецкого издания.
«Газпром» является партнёром команды из Гельзенкирхена с 2007 года.
Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело санкции в отношении футбольного клуба ЦСКА, который принадлежит корпорации ВЭБ.РФ. Санкции вступили в силу с 22 февраля 2022 года.