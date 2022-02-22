Немецкая газета заменила логотип «Газпрома» на слоган «Слава Украине»

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Генеральный директор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и оргкомитет не обсуждали вопрос о возможном переносе финального матча из Северной столицы, сообщает ТАСС. Так он отреагировал на сообщение британских СМИ о том, что из-за конфликта между Россией и Украиной финал главного европейского турнира по футболу может пройти в другом городе.

Оргкомитет финала Лиги чемпионов в Петербурге и УЕФА не обсуждали перенос матча, — сказал Сорокин. Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года. Ранее финальный матч ЛЧ в...