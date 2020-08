Неймар повторил рекорд Месси по обводкам в матче ЛЧ

По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. При этом конкурент Opta в сфере футбольной статистики — портал WhoScored — считает 28-летнего бразильца единоличным рекордсменом. По альтернативным данным, Месси с 11 обводками делит второе место с игроком «Наполи» Лоренцо Инсинье.

16 - Neymar completed 16 dribbles against Atalanta, the best tally for a player in a single Champions League game since Lionel Messi with Barcelona against Manchester United in April 2008 (also 16). Show. pic.twitter.com/3abvW3yXVA