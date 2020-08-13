Неймар повторил рекорд Месси по обводкам в матче ЛЧ

https://static.news.ru/photo/b60b57b2-dd4c-11ea-a856-fa163e074e61_660.jpg Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бразильский нападающий Неймар, выступающий за парижский футбольный клуб ПСЖ, в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» совершил 16 успешных обводок, повторив рекорд турнира, установленный Лионелем Месси.

По данным статистического ресурса Opta Sports, аргентинец из «Барселоны» обвёл соперников 16 раз в матче с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. При этом конкурент Opta в сфере футбольной статистики — портал WhoScored — считает 28-летнего бразильца единоличным рекордсменом. По альтернативным данным, Месси с 11 обводками делит второе место с игроком «Наполи» Лоренцо Инсинье.

16 - Neymar completed 16 dribbles against Atalanta, the best tally for a player in a single Champions League game since Lionel Messi with Barcelona against Manchester United in April 2008 (also 16). Show. pic.twitter.com/3abvW3yXVA — Optajean (@OptaJean) August 12, 2020

Как передавал NEWS.ru, парижане прошли в полуфинал ЛЧ, забив «Аталанте» дважды на последних минутах. Неймар не отличился забитыми мячами, но поучаствовал в обеих голевых комбинациях. Последний раз ПСЖ проходил так далеко в главном клубном турнире Европы 25 лет назад.