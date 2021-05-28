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Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за секс-скандала

02:44, 29 мая 2021
Неймар Неймар Фото: Panoramic/Keystone Press Agency

Информацию о расторжении контракта с фирмой Nike из-за обвинений в сексуальных домогательствах прокомментировал бразильский нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар. Свою позицию он изложил на своей странице в социальной сети Instagram.

Я не понимаю, как серьёзная компания может исказить деловые отношения, подкреплённые документами. Написанные слова нельзя стереть. И они не оставляют сомнений!сообщил футболист.

Неймар также подчеркнул, что в 2017 году участвовал в рекламной кампании с теми же людьми, которые сейчас обвиняют его в домогательствах, которые якобы имели место 2016 году.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что компания Nike расторгла контракт с Неймаром после начала внутреннего расследования о его сексуальных домогательствах в отношении сотрудницы компании.

Сообщалось, что одна из сотрудниц Nike в 2016 году рассказывала своим друзьям и коллегам, что Неймар пытался принудить её к сексу в номере отеля, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

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