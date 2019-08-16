https://static.news.ru/photo/da35bba6-c0eb-11e9-a7d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dudu Macedo/imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готовится к матчу второго тура Лиги 1 с «Ренном». Футболист вернулся к тренировкам в составе «парижан».

Бразилец присоединился к подготовительному процессу на следующий день после сообщения о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию». Предполагалось, что Неймар заменит соотечественника в рядах «сине-гранатовых», передаёт AS.

Ранее News.ru писал, что президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес оформил кредит в одном из банков Испании. Необходимая сумма предназначена для покупки Неймара.