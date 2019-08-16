Нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар готовится к матчу второго тура Лиги 1 с «Ренном». Футболист вернулся к тренировкам в составе «парижан».
Бразилец присоединился к подготовительному процессу на следующий день после сообщения о переходе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо в «Баварию». Предполагалось, что Неймар заменит соотечественника в рядах «сине-гранатовых», передаёт AS.
Ранее News.ru писал, что президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес оформил кредит в одном из банков Испании. Необходимая сумма предназначена для покупки Неймара.