Футболисту выйти на поле в главной игре европейского клубного турнира способен помешать новый запрет от УЕФА, согласно которому спортсменам нельзя обмениваться футболками на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

После составления медицинского протокола за нарушение игрок может быть дисквалифицирован на одну встречу и отправлен на изоляцию, которая будет длиться 12 дней, передаёт The Sun.