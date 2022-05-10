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Не ври мне: почему футбольный судья из России рискует оказаться за решёткой

Алексей Матюнин принял ряд спорных решений в одном из матчей и навлёк на себя гнев РФС и РПЛ

Алексей Матюнин / Фото Edgar Breshchanov/Global Look Press

Редкий тур РПЛ обходится без связанных с работой арбитров скандалов, но на этот раз дела обстоят совсем серьёзно. По мнению судейского комитета РФС, Алексей Матюнин допустил множество ошибок в ключевых ситуациях в пользу «Химок», которые играли с «Крыльями Советов». Рефери вину не признаёт, а РФС заявил о планах обратиться в правоохранительные органы. Рассказываем подробнее о случившемся.

Обрезали «Крылья»

Скандальный матч прошёл в Химках 24 апреля, а вопросы не только у РФС, но и у множества болельщиков, появились из-за нескольких моментов. В конечном счёте Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) официально признала две ошибки бригады Матюнина.

Прежде всего, это пенальти в ворота «Крыльев Советов» в концовке первого тайма. Денис Якуба едва прихватил за футболку соперника, который явно «нарисовал» падение, а Матюнин не только указал на точку, но и показал игроку самарцев вторую жёлтую карточку. Химчане реализовали 11-метровый и сравняли счёт.

Второй ключевой эпизод произошёл на 50-й минуте, когда вингер «Химок» Резиуан Мирзов вывел хозяев вперёд. Перед результативным ударом футболист с нарушением правил освободился от опеки соперника, но свисток Матюнина промолчал.

В итоге «Химки», борющиеся за выживание одержали крупную победу со счётом 4:1. Для «Крыльев» результат был не столь принципиален: от вылета команда спаслась, а подняться высоко в турнирной таблице уже не сможет. Тем более, еврокубковые места в нынешнем сезоне по понятным причинам не разыгрываются.

Превентивный удар

После окончания встречи по горячим следам высказался президент РПЛ и по совместительству глава ЭСК Ашот Хачатурянц. Он назвал судейство Матюнина безобразием, анонсировал санкции и отметил, что лично возьмётся за решение вопроса. Позже последовали неутешительные для Матюнина выводы ЭСК, а также решение о необходимости проверки главного арбитра и его ассистента с VAR Павла Шадыханова на полиграфе.

Матюнин после таких заявлений решил быть в тренде и нанести превентивный удар. Арбитр подал жалобу на Хачатурянца в комитет по этике РФС. По мнению судьи, высказывания функционера повлияли на выводы ЭСК. Кроме того, арбитр обвинил главу РПЛ в личном покровительстве «Крыльям Советов» и тоже призвал функционера пройти проверку на полиграфе.

Хачатурянц до детектора лжи пока не добрался, а вот Матюнин не самую приятную процедуру прошёл, причем, по свидетельствам нескольких источников, сделал это неудачно для себя. При этом Шадыханов, по тем же свидетельствам, во лжи уличён не был. РФС, сославшись на договорённость с арбитрами, отказался сообщать официальные результаты.

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Полицейский разворот

После окончания проверки с очередной огненной речью выступил Хачатурянц. Глава ЭСК и РПЛ в интервью «РБ-Спорт» заявил, что Матюнин в матче с «Крыльями» допустил аж девять результативных ошибок в пользу «Химок», а также намекнул на возможный переход скандала в уголовную плоскость.

Мы планируем обращаться в правоохранительные органы, так как у нас есть достаточно сомнений в объективном и непредвзятом судействе, а у РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу, — заявил Хачатурянц.

Функционер добавил, что сам, во избежание конфликта интересов, взял самоотвод и не участвует в рассмотрении дела. Он также выразил готовность дать пояснения компетентным органам по любым вопросам из числа тех, что затронул Матюнин в своей жалобе.

Что будет с арбитром, в отношении которого могут завести уголовное дело, спрогнозировать сложно, однако известный адвокат Александр Добровинский попытался это сделать. В интервью «РБ-Спорт» он отметил, что доказать вину Матюнина будет очень сложно, а даже если это произойдёт, рефери получит в районе двух лет условного срока.

В любом случае, возвращение Матюнина на поле со свистком в матчах под эгидой РФС и РПЛ видится очень маловероятным. По крайней мере, при действующем руководстве организаций.